क्या Deepika Padukone और Ranbir Kapoor की बनने वाली है ‘जोड़ी’? फैंस की अपील पर एक्ट्रेस का रिएक्शन कोई हिंट तो नहीं…

Deepika Padukone and Ranbir Kapoor Movies: साल 2025 में दीपिका पादुकोण ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. वह कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट का हिस्सा रहीं, तो कभी प्रोफेशनल लाइफ के लिए चर्चाओं में आईं. लेकिन, अब साल खत्म होते-होते तक दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का नाम एक बार फिर हर किसी की जुबां पर छाने लगा है और वजह भी इस बार कमाल है. दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर को एक बार फिर साथ देखने की चाहत रखने वालों का सपना पूरा हो सकता है. जी हां, हाल में एक फैन ने दीपिका और रणबीर (Ranbir Kapoor) को एक साथ रोम-कॉम में कास्ट करने की अपील की थी. फैन की इस अपील पर दीपिका पादुकोण ने खुद रिएक्ट किया है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है.

क्या दीपिका और रणबीर की बनने वाली है जोड़ी?

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Movies) और रणबीर कपूर की ऑनस्क्रीन जोड़ी खूब पसंद की जाती है. दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा तमाशा और ये जवानी है दीवानी लोगों को पसंद आई थी. हालांकि, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Films) एक लंबे समय से साथ नजर नहीं आए हैं. लेकिन, फैंस एक बार फिर दोनों को साथ देखना चाहते हैं और इसी का नतीजा है कि एक फैन ने इंस्टाग्राम पर हाल में एक वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में फैन ने फिल्ममेकर्स से दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर को एक साथ कास्ट करने की अपील की थी.

सोनालिका पूरी नाम की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और दीपिका-रणबीर (Deepika-Ranbir Movie) की फैन ने हाल में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में सोनालिका ने कहा, सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से एक विनम्र अपील है कि क्या आप लोग प्लीज रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एक फिल्म में कास्ट कर सकते हैं? अच्छा होगा कि अगर यह रोम-कॉम रहे. इतना ही नहीं, फैन ने यह भी कहा कि आजकल ऑडियंस ने थिएटर रिलीज छोड़ दी है और इंडस्ट्री में शिकायत है कि लोग फिल्में नहीं देख रहे हैं. ऐसे में इस जोड़ी को फिर से कास्ट करना चाहिए और फर्क खुद दिखाई देने लगेगा. फैन ने यह भी कहा कि जिस जोड़ी की पब्लिक अपीयरेंस इतना हंगामा मचा देती है, अगर वह स्क्रीन पर आएगी तो सोचिए क्या होगा…

दीपिका पादुकोण के रिएक्शन ने खींचा लोगों का ध्यान

दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह को एक साथ कास्ट करने की अपील वाली फैन की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तबाही तब मचाई है जब एक्ट्रेस ने खुद इसपर रिएक्शन दिया है. दीपिका पादुकोण ने खुद इस फैन की वीडियो पर लाइक किया है. दीपिका का रिएक्शन देख एक यूजर ने कमेंट में लिखा, दीपिका ने इस रील को लाइक कर दिया, ओ एम जी. एक अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा, उन्होंने लाइक किया!!! इसका मतलब है कि DP तैयार हैं.

दीपिका पादुकोण का फैन के वीडियो को लाइक करना नेटीजन्स के बीच एक बड़ा हिंट माना जा रहा है. लेकिन, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर एक साथ फिर दिखाई देंगे या नहीं, इसपर कुछ भी कहना अभी ऑफिशियल नहीं है.

ब्रेकअप के बाद दीपिका-रणबीर की पहली पब्लिक अपीयरेंस

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, यह बात किसी से छिपी नहीं है. दीपिका पादुकोण ने तो अपनी गर्दन पर रणबीर कपूर के नाम के अक्षरों का टैटू भी बनवा लिया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बचना ए हसीनो की शूटिंग के दौरान दीपिका और रणबीर एक-दूसरे के करीब आए थे और लगभग 2 साल डेट करने के बाद 2010 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था. दीपिका और रणबीर के ब्रेकअप की वजह एक्टर की कैटरीना कैफ के साथ नजदीकियों को माना जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो रणबीर ने दीपिका को धोखा दिया था. दोनों के रिलेशनशिप के साथ-साथ इस ब्रेकअप ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि, अब रणबीर भी शादीशुदा हैं और दीपिका भी.

2010 में ब्रेकअप के बाद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर ने लंबे समय तक एक-दूसरे से दूरियां बनाकर रखी थीं. लेकिन, अब लगता है दोनों एक्टर्स के बीच दोस्ती हो गई है. क्योंकि, अक्टूबर 2025 में दीपिका और रणबीर ब्रेकअप के बाद पहली बार पब्लिक में नजर आए थे. दीपिका और रणबीर सिर्फ नजर नहीं आए बल्कि, एक-दूसरे को गले लगाते भी नजर आए थे. दोनों एक्टर्स को एक साथ देख फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई थी.

साल 2025 में दीपिका पादुकोण के हाथों से छिनी 2 फिल्में

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण साल 2025 में 2 बड़ी फिल्मों से बाहर होने की वजह से खूब सुर्खियों का हिस्सा रही हैं. पहले संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट और फिर 1000 करोड़ी कल्कि के सीक्वल से बाहर होने के बाद दीपिका पादुकोण के इर्द-गिर्द कई सारी अफवाहें भी उड़ीं. लेकिन, दीपिका पादुकोण ने इन सभी अफवाहों पर गहमागहमी में नहीं, बल्कि समझदारी और शांति के साथ रिएक्ट किया है. जब स्पिरिट से दीपिका पादुकोण को बाहर किया गया और ऐसी कहानी सुनने को मिली कि एक्ट्रेस ने 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड की है तब उन्होंने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है. फिर दीपिका को कल्कि से बाहर किया गया और ऐसा दावा किया गया कि फिल्म ज्यादा डेडिकेशन की डिमांड करती है.

दीपिका ने दोनों ही फिल्मों को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के बीच रिएक्शन नहीं दिया. लेकिन, जब मामला ठंडा हो गया तब एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू दिया और साफ किया कि उन्होंने मां बनने के बाद वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड की थी. दीपिका ने अपना स्टैंड साफ-साफ क्लियर कर दिया था कि वह अपनी बेटी को समय देना चाहती हैं और प्रोफेशनल-पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चाहती हैं.

दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म

बता दें, दीपिका पादुकोण के हाथ से 2 बड़ी फिल्में निकलने के बाद अभी भी 2 ऐसी फिल्में हैं, जो उनका बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की फेहरिस्त में कायम रहने में मदद कर सकती हैं. जिसमें से एक शाहरुख खान स्टारर किंग है. तो वहीं, दूसरी अल्लू अर्जुन स्टारर और एटली के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान की किंग की शूटिंग पूरी कर ली है और अब यह फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

