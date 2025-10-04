फिल्म से निकाले जाने के बाद पुराने प्यार ने दिया ‘कंधा’! दीपिका-रणबीर का साथ दिखना मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया…

Deepika Padukone and Ranbir Kapoor Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कभी भी ऑफ डिमांड नहीं होती हैं. वह कभी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए लाइमलाइट का हिस्सा बन जाती हैं, तो कभी फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. हाल में एक्ट्रेस बैक-टू-बैक साउथ की 2 बड़ी फिल्मों से बाहर होने की वजह से चर्चाओं में बनी हुई हैं. दीपिका (Deepika Padukone) के फिल्मों से बाहर होने के बाद उन्हें लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि वह बहुत डिमांडिंग हैं. लेकिन, आज हम एक्ट्रेस की कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें दीपिका पादुकोण अपने पुराने प्यार यानी रणबीर कपूर के गले लगती नजर आ रही हैं.

रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण को लगाया गले

कभी अपनी लव लाइफ की वजह से लाइम लाइट में रहने वाले दीपिका और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने फैंस को क्रेजी कर दिया है. दरअसल, हाल में इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दीपिका और रणबीर कपूर एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियोज में एक मुंबई एयरपोर्ट का है तो दूसरा दिल्ली एयरपोर्ट का.

पहले वीडियो में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Video) अपनी गाड़ी से निकलकर एयरपोर्ट पर एंट्री लेते दिख रहे हैं, जहां दीपिका पहले से ही एयरपोर्ट कार्ट में बैठी नजर आ रही हैं. दीपिका और रणबीर की जैसे ही नजर मिलती हैं वह एक-दूसरे को हाथ हिलाकर दिखाते हैं. फिर रणबीर सीधा दीपिका के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें गले लगाते दिखाई देते हैं. इसके बाद दोनों ही कार्ट में बैठकर चले जाते हैं.

ब्रेकअप के बाद पहली बार साथ दिखे दीपिका और रणबीर

दूसरे वायरल वीडियो में दीपिका (Deepika Padukone Video) और रणबीर दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आते हैं. जहां दोनों को एक फ्रेम में कैप्चर किया जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दीपिका आगे चल रही हैं और रणबीर पीछे-पीछे आ रहे हैं. फिर एक्ट्रेस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती हैं तो रणबीर पीछे से आवाज देते हैं, जिसके बाद दोनों गले लगते हैं.

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के वायरल वीडियोज ने फैंस को तरह-तरह की बातें करने का मौका दे दिया है. जहां दीपिका-रणबीर के फैंस एक तरफ उनकी पुरानी मोहब्बत याद कर रहे हैं. तो वहीं, कुछ हैं जो दोनों का रिश्ता देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है.