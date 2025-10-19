Home > मनोरंजन > टीवी > Bigg Boss 19: ‘भाईजान’ ऐसे कैसे चलेगा…अमाल को बचाने में कितनों की लगा दी ‘वाट’, इस कंटेस्टेंट के पीछे पड़ गए हाथ धोकर आप!

Bigg Boss 19 Updates: बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार शो में सलमान खान एक बार अमाल मलिक की इमेज बचाने के चक्कर में कई कंटेस्टेंट्स को लपेटते नजर आए हैं. फरहाना भट्ट से लेकर गौरव खन्ना पर सलमान खान का रिएक्शन फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आया है.

By: Prachi Tandon | Published: October 19, 2025 3:33:49 PM IST

Bigg Boss 19 Salman Khan Show: बिग बॉस 19 में हर वीकेंड पर सलमान खान आते हैं और अपने वार से सभी घरवालों की क्लास लगाते हैं. लेकिन, हर वीकेंड का वार के बाद ऑडियंस को सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है और वह है कि इक्का-दुक्का कंटेस्टेंट्स को सलमान खान (Salman Khan) का सपोर्ट है और बाकी सब के पीछे भाईजान हाथ धोकर पड़े हैं. बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में भी सलमान खान का कुछ ऐसा ही रवैया देखने को मिला है जहां वह अमाल मलिक के ओछेपन को कॉल आउट करने से ज्यादा गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और मालती को घसीटते नजर आए हैं. 

सलमान ने एक को बचाने के लिए लगाई कईयों की क्लास!

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में बीते हफ्ते अमाल मलिक अपना आपा खोते नजर आए. जहां उन्होंने फरहाना भट्ट की प्लेट तोड़ी, हाथ से खाना छीना और इतना ही नहीं उनकी मां तक को गालियां दी हैं, लेकिन आखिरी में अमाल ही सारी सिम्पेथी ले गए और फरहाना को ‘विलेन’ बना दिया. सलमान खान ने एक बार फिर अमाल को बचाने के लिए फरहाना (Farhanna Bhatt) को वीकेंड के वार पर लताड़ दिया. 

दरअसल, वीकेंड का वार पर अमाल मलिक (Amaal Malik) के पिता डब्बू मलिक गेस्ट के तौर पर आए थे. डब्बू मलिक ने पहले अरमान को डांटा और फटकारा कि आखिर क्यों उन्होंने किसी औरत के लिए इस तरह के शब्द कहे. डब्बू के आने के बाद सलमान खान ने फरहाना भट्ट से कहा कि अब इनके सामने पूछो कि तुम्हारे माता-पिता साथ हैं या नहीं. सलमान के इस स्टेटमेंट से तो साफ होता है कि वह कहीं न कहीं अमाल का सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी इमेज क्लीनिंग में लगे हुए हैं. 

गौरव खन्ना पर जमकर भड़के सलमान खान 

अमाल मलिक (Amaal Malik Bigg Boss) ने जिस तरह का रवैया दिखाया है, उसके बाद भी उनकी इमेज क्लीनिंग में सलमान खान और मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है. वहीं, गौरव खन्ना के लिए सलमान खान और बिग बॉस मेकर्स का रवैया फैंस को कुछ हजम नहीं हो रहा है.

बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना का गेम अब तक काफी क्लीन रहा है. वह बात-बात पर झगड़ नहीं रहे हैं और गाली-गलौच पर भी नहीं उतर रहे हैं. गौरव के अब तक के इस रवैये पर सलमान खान ने उन्हें खूब सुनाया है. सलमान का कहना रहा है कि उनका गेम समझ नहीं आ रहा है. अगर किसी को इनका गेम समझ आए तो जरूर बताना.  इतना ही नहीं, वीकेंड का वार पर सलमान खान ने यह भी कहा कि गौरव ने नीलम को चिठ्ठी के टुकड़े दिए वह हीरो लगने के लिए दिए थे. हीं, तान्या मित्तल ने सलमान की इस बात में यह कह दिया कि वह अच्छा बनने के लिए यह सब कर रहे हैं.  

