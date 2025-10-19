क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का…’किंग खान’ पैसे के लिए जिसका कर रहे हैं एड कभी खुद किया है उसे ट्राई?

Shah Rukh Khan Troll: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की नेटवर्थ 12 हजार करोड़ से ज्यादा की है. इतनी नेटवर्थ के साथ वह दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं. लेकिन, यहां हम शाहरुख (Shah Rukh Khan) की धन-दौलत के बारे में नहीं, बल्कि उस सवाल का जिक्र कर रहे हैं जो अक्सर लोगों के मन में उठता है कि भाई, इतनी दौलत के बाद भी क्या कर रहे हो? करोड़ों की कमाई वाली फिल्में, अरबों की ब्रांड वैल्यू और फैन फॉलोइंग ऐसी की सोशल मीडिया पर एक छींक मार दें, तो ट्रेंड बन जाए. ऐसे में किंग खान को उन चीजों को प्रमोट करते देखना, जिसे वह शायद खुद भी कभी न चखें तो थोड़ा तो यह फैंस के साथ नाइंसाफी है.

सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं शाहरुख खान

हाल में फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Video) को टैग करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें यूट्यूबर ने शाहरुख से पान मसाला ब्रांड प्रमोट करने पर सवाल किया था. वीडियो में ध्रुव राठी ने शाहरुख खान की नेटवर्थ का के बारे में बताया था और सीधा सवाल किया था कि पैसे की कमी तो है नहीं, फिर क्यों किंग खान ऐसी हानिकारक चीज का प्रमोशन कर रहे हैं. यूट्यूबर ध्रुव के इस वीडियो के बाद शाहरुख खान जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं.

पहली बार ट्रोल नहीं हुए शाहरुख खान

बता दें, यह पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Controversy) किसी ऐसे ब्रांड का प्रमोशन करने की वजह से ट्रोल हुए हैं. एक बार किंग खान सॉफ्ट ड्रिंक का एड करने की वजह से भी ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुके हैं. कोल्ड ड्रिंक की एड पर ट्रोलिंग के बाद शाहरुख खान ने सफाई भी दी थी, जिसमें उन्होंने सिगरेट और तंबाकू के विज्ञापनों का भी जिक्र किया था.

शाहरुख ने एक इंटरव्यू में कहा था, वह ऑथोरिटी से अपील करेंगे कि इसे बैन करें. हमारे देश में बिकने न दें. शाहरुख ने आगे कहा था, अगर स्मोकिंग खराह है तो इस देश में सिगरेट का प्रोडक्शन न होने दें, अगर आपको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक खराब है तो उसे बनने न दें. अगर यह हमारे लोगों को जहर दे रहा है, तो इसे बनने न दें. इसके बाद शाहरुख अपनी सफाई में कहते हैं, देखिए लॉजिक यह है आप इसे रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि यह आपको रेवन्यू दे रहा है…आपको लगता है कि यह हानिकारक हैं, लेकिन यह सरकार के लिए इनकम हैं.

शाहरुख खान कर रहे हैं सिर्फ कमाई

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Interview) ने अपने इंटरव्यू में साथ ही कहा था, मेरी इनकम भी मत रोकिए, मैं एक एक्टर हूं. मुझे काम करना है और इससे मेरी इनकम होती है. बहुत साफ है. अगर आपको कुछ गलत लगता है, तो उसे रोकें. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे बनना ही बंद कर दें.

कमाई और एक्टिंग जरूरी या जिम्मेदारी भी है?

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Movies) का यह जवाब उनके फैंस को जरूर पसंद आ सकता है. लेकिन, क्या शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार का ऐसा करना और कहना सही है. क्या शाहरुख जिन्हें उनके फैंस किंग खान कहते हैं जैसे स्टार्स को कोई भी चीज सिर्फ पैसे के लिए प्रमोट करनी चाहिए?

