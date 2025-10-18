आमिर-शाहरुख ने क्यों नहीं किया अब तक साथ में काम? क्यों है दोनों की अनबन; सामने आ गई Inside Story

Shah Rukh Khan Aamir Khan film: बॉलीवुड के तीन बड़े सुपरस्टार्स शाह रुख खान (Shah rukh khan), सलमान खान (Salman Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) की जोड़ी हमेशा से फैंस के लिए चर्चा का विषय रही है. हालांकि, बड़ी बात यह है कि इन तीनों में से शाहरुख और आमिर ने कभी साथ में फिल्म नहीं की. जबकि, सलमान ने दोनों के साथ अलग-अलग फिल्मों में काम किया है.

सलमान और शाहरुख ने कई हिट फिल्में दी हैं. दोनों की ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री ने दर्शकों को हमेशा रोमांचित किया है. वहीं, आमिर ने सलमान के साथ फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी आमिर और शाहरुख को एक साथ बड़े पर्दे पर नहीं देखा गया. यही वजह है कि फैंस के बीच हमेशा यह चर्चा रहती है कि आखिर कब ये तीनों खान एक फिल्म में साथ आएंगे. या फिर आमिर शाहरुख स्क्रीन शेयर कब करेंगे.

साथ काम करने पर क्या बोले शाहरुख?

हाल ही में Joy Forum 2025, रियाद में तीनों खान मंच पर मिले. शाहरुख ने कहा कि अगर तीनों एक साथ किसी प्रोजेक्ट में आएं, तो यह खुद में एक सपने जैसा पल होगा. सलमान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस फिल्म का असली हीरो इसकी स्क्रिप्ट होगी, न कि कोई स्टार, क्योंकि तीनों खान की अलग-अलग शैली और काम करने का तरीका किसी भी निर्देशक के लिए चैलेंजिंग होगा.

आमिर के कुत्ते का नाम था शाहरुख?

द लल्लनटॉप के साथ बातचीत में, आमिर ने बताया था कि उनके पास शाहरुख नाम का एक कुत्ता भी है. आमिर खान ने खुलासा किया था कि उनके पास शाहरुख नाम का एक कुत्ता था, लेकिन उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी. “शाहरुख अक्सर मुझसे मजाक करता रहता है ना हर साल जब अवॉर्ड शो होता है, मैं तो जाता नहीं हूं. तो हर साल मजाक वो मुझसे करते रहते हैं.

क्यों थी दोनों की तकरार?

इसके बाद उन्होंने बताया था और कहा था कि, “दरअसल एक दौर था जब शाहरुख और मैं एक दूसरे के लिए काफी कुछ बोल रहे थे. शायद वो ना खुश थे मुझसे, क्योंकि मैं अपने इंटरव्यू में दूसरों के बारे में बात नहीं करता. खैर, चलो वो सब पीछे छोड़ देते हैं. शाहरुख मेरे अच्छे दोस्त हैं. जब हमारा करियर शुरू हुआ था, तो हमारे बीच नैचुरल कॉम्पिटीशन था. लेकिन, 10-15 सालों में वो सब पहले खत्म हो गया. कम से कम मेरी तरफ से, और मुझे लगता है उनकी तरफ से भी. यह बचकाना व्यवहार था.”

कब साथ फिल्म करेंगे तीनों खान?

वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख अपनी अगली फिल्म किंग (King) में व्यस्त हैं. सलमान Battle of Galwan की शूटिंग कर रहे हैं. जबकि, आमिर दादासाहब फाल्के की बायोपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं. लेकिन, अभी तक तीनों को साथ में स्क्रीन शेयर करने की कोई खबर नहीं आई.