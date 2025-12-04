Bigg Boss 19: बिग बॉस ने किया इस कंटेस्टेंट का खेल खत्म, फिनाले से 4 दिन पहले सलमान खान के शो मिले टॉप 5

Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 अब फिनाले से 4 दिन दूर है. इस हफ्ते सलमान खान होस्टेड मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है. ऐसे में बिग बॉस के फैंस जरूर ड्रामा और हंगामा मिस करने वाले हैं. पिछले हफ्ते अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के एलिमिनेशन के बाद टॉप 6 कंटेस्टेंट बचे थे. वहीं, अब टॉप 6 कंटेस्टेंट में से एक और कंटेस्टेंट का पत्ता कटने वाला है. जी हां, हाल में बिग बॉस का एक प्रोमो रिलीज किया गया है जिसमें मिड वीक एविक्शन दिखाया गया है. इतना ही नहीं, मिड वीक एविक्शन के बाद सलमान खान होस्टेड शो को टॉप 5 कंटेस्टेंट मिलने वाला है.

फाइनल से 4 दिन पहले होगा मिड-वीक एविक्शन

बिग बॉस 19 का एक नया प्रोमो वायरल हो रहा है. प्रोमो में देखा जा सकता है कि सभी कंटेस्टेंट गार्डन में खड़े हैं और बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि इस सीजन के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के लिए काउंटडाउन शुरू हो रहा है. और 6 में से किसी एक का सफर आज खत्म हो जाएगा. बिग बॉस की अनाउंसमेंट के बाद सभी कंटेस्टेंट एक का नाम लिखकर कुएं में डालते हैं. इसके बाद बिग बॉस कहते हैं, दर्शकों के सबसे कम वोट पाकर आज एक सदस्य एविक्ट हो रहा है.

क्या मालती चहर का मिड-वीक एविक्शन में होगा खेल खत्म?

बिग बॉस को लेकर कई रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं. एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस हफ्ते मिड वीक एविक्शन में मालती चहर का पत्ता कटने वाला है. एंटरटेनमेंट चैनल विंडो ने एक्स पर लिखा- वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट को फिनाले की रेस से बाहर कर दिया गया है. ट्वीट में ऐसा लिखा है- गार्डन एरिया में स्ट्रेसफुल एलिमिनेशन टास्क के बाद घरवालों को एक फोटो अग्निकुंड में डालने के लिए कहा गया था, जिसमें मालती चहर की फोटो जल जाती है और उनका एलिमिनेशन हो जाता है.

