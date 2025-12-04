Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Bigg Boss 19: बिग बॉस ने किया इस कंटेस्टेंट का खेल खत्म, फिनाले से 4 दिन पहले सलमान खान के शो मिले टॉप 5

Bigg Boss 19: बिग बॉस ने किया इस कंटेस्टेंट का खेल खत्म, फिनाले से 4 दिन पहले सलमान खान के शो मिले टॉप 5

Bigg Boss 19 Eviction: सलमान खान होस्टेड बिग बॉस 19 में फिनाले से 4 दिन पहले एक कंटेस्टेंट का खेल खत्म होने वाला है. गौरव खन्ना को छोड़कर अमाल मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और मालती चहर नॉमिनेटेड हैं.

By: Prachi Tandon | Published: December 4, 2025 1:18:43 PM IST

Bigg Boss 19: बिग बॉस ने किया इस कंटेस्टेंट का खेल खत्म, फिनाले से 4 दिन पहले सलमान खान के शो मिले टॉप 5


Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 अब फिनाले से 4 दिन दूर है. इस हफ्ते सलमान खान होस्टेड मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है. ऐसे में बिग बॉस के फैंस जरूर ड्रामा और हंगामा मिस करने वाले हैं. पिछले हफ्ते अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के एलिमिनेशन के बाद टॉप 6 कंटेस्टेंट बचे थे. वहीं, अब टॉप 6 कंटेस्टेंट में से एक और कंटेस्टेंट का पत्ता कटने वाला है. जी हां, हाल में बिग बॉस का एक प्रोमो रिलीज किया गया है जिसमें मिड वीक एविक्शन दिखाया गया है. इतना ही नहीं, मिड वीक एविक्शन के बाद सलमान खान होस्टेड शो को टॉप 5 कंटेस्टेंट मिलने वाला है. 

फाइनल से 4 दिन पहले होगा मिड-वीक एविक्शन

बिग बॉस 19 का एक नया प्रोमो वायरल हो रहा है. प्रोमो में देखा जा सकता है कि सभी कंटेस्टेंट गार्डन में खड़े हैं और बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि इस सीजन के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के लिए काउंटडाउन शुरू हो रहा है. और 6 में से किसी एक का सफर आज खत्म हो जाएगा. बिग बॉस की अनाउंसमेंट के बाद सभी कंटेस्टेंट एक का नाम लिखकर कुएं में डालते हैं. इसके बाद बिग बॉस कहते हैं, दर्शकों के सबसे कम वोट पाकर आज एक सदस्य एविक्ट हो रहा है. 

क्या मालती चहर का मिड-वीक एविक्शन में होगा खेल खत्म?

ये भी पढ़ें: Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के निकले आंसू, पत्नी के बच्चे नहीं करने के फैसले पर बोले- जब शादी की थी…

बिग बॉस को लेकर कई रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं. एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस हफ्ते मिड वीक एविक्शन में मालती चहर का पत्ता कटने वाला है. एंटरटेनमेंट चैनल विंडो ने एक्स पर लिखा- वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट को फिनाले की रेस से बाहर कर दिया गया है. ट्वीट में ऐसा लिखा है- गार्डन एरिया में स्ट्रेसफुल एलिमिनेशन टास्क के बाद घरवालों को एक फोटो अग्निकुंड में डालने के लिए कहा गया था, जिसमें मालती चहर की फोटो जल जाती है और उनका एलिमिनेशन हो जाता है. 

ये भी पढ़ें: Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के सपोर्ट में उतरी ये चर्चित एक्ट्रेस, कहा- जीतेंगे तो आप ही…!

Tags: bigg boss 19Bigg Boss Updatesentertainment newsmalti chaharsalman khan show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
Bigg Boss 19: बिग बॉस ने किया इस कंटेस्टेंट का खेल खत्म, फिनाले से 4 दिन पहले सलमान खान के शो मिले टॉप 5

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: बिग बॉस ने किया इस कंटेस्टेंट का खेल खत्म, फिनाले से 4 दिन पहले सलमान खान के शो मिले टॉप 5
Bigg Boss 19: बिग बॉस ने किया इस कंटेस्टेंट का खेल खत्म, फिनाले से 4 दिन पहले सलमान खान के शो मिले टॉप 5
Bigg Boss 19: बिग बॉस ने किया इस कंटेस्टेंट का खेल खत्म, फिनाले से 4 दिन पहले सलमान खान के शो मिले टॉप 5
Bigg Boss 19: बिग बॉस ने किया इस कंटेस्टेंट का खेल खत्म, फिनाले से 4 दिन पहले सलमान खान के शो मिले टॉप 5