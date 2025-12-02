Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के निकले आंसू, पत्नी के बच्चे नहीं करने के फैसले पर बोले- जब शादी की थी…

Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: बिग बॉस सीजन 19 के पहले फाइनलिस्ट गौरव खन्ना हाल ही में पत्नी आकांक्षा चमोला के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए. यह पहला मौका था जब बिग बॉस के घर में गौरव खन्ना के आंसू निकले हैं. दरअसल, बिग बॉस के घर में हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, जिसका एक प्रोमो वीडियो वायरल हो रहा है. प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि गौरव खन्ना से उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला के बच्चे न करने के फैसले पर सवाल किया गया था. सवाल के बाद गौरव खन्ना ने तीखा जवाब दिया और इसी दौरान उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए.

बिग बॉस में पहली बार इमोशनल हुए गौरव खन्ना

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है. प्रोमो वीडियो में गौरव खन्ना से सवाल किया जा रहा है कि आपने पहले शो में जिक्र किया था कि आपकी पत्नी को बच्चे नहीं चाहिए. आपकी इस बात पर एक दर्शक की तरह हमें लगा कि यह एक कैलकुलेटिव मूव था और आपने सहानुभूति कार्ड खेला था. सवाल के जवाब में गौरव खन्ना ने सहानुभूति कार्ड खेलने की बात से इनकार किया और साथ ही कहा, सबसे पहले तो यह बोलना चाहता हूं कि बेशक मुझे बच्चे पसंद हैं और मैंने जब शादी की थी तब बिल्कुल दिल से चाहता था कि मेरे बच्चे हो.

Media round shuru! Sawal teekhe, jawaab mushkil, kaise karenge gharwaale iss situation to handle? 🤔🧐 Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @colorstv par. Watch Now:- https://t.co/XNlwzrEgyf pic.twitter.com/Kigzk6yqzz — JioHotstar Reality (@HotstarReality) December 1, 2025

गौरव खन्ना ने आगे कहा, आज के समय में ऐसे मर्द कम हैं जो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं कि अपने दिल की पसंद मार दें. बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा चमोला के लिए अपनी फीलिंग्स पर बात करते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं. मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कहेगी. यह बात कहते-कहते गौरव खन्ना इमोशनल हो जाते हैं.

ये भी पढ़ें: Bigg Boss 19: फिनाले से एक हफ्ते पहले बाहर निकाली गईं अश्नूर कौर, तान्या मित्तल को मारने की मिली सजा!

इमोशनल गौरव खन्ना का फरहाना भट्ट को जवाब

बिग बॉस 19 का एक और प्रोमो वायरल हो रहा है, जिसमे गौरव खन्ना से फरहाना भट्ट पूछती हैं कि वह इमोशनल क्यों हो गए थे. जवाब में गौरव खन्ना कहते हैं जब शो पर उनके पिता का जिक्र हुआ था तब वह गुस्सा क्यों हो गई थी. फरहाना आगे कहती हैं, क्योंकि वह चाहती हैं कि कोई उनके पिता के बारे में बात न करे. गौरव खन्ना इसके बाद कहते हैं, बिल्कुल वही, मैं भी चाहता हूं कि मेरी पत्नी के बारे में कोई बात न करे. यहां मैं आया हूं, मेरी पत्नी नहीं.

ये भी पढ़ें: Bigg Boss 19: बिग बॉस में नया बवाल, मालती चहर ने मारी फरहाना भट्ट को लात, इस वजह से हुआ पंगा