Munawar Faruqui से ब्रेकअप के बाद 21 साल बड़े कॉमेडियन के ‘प्यार’ में डूबीं हसीना, फैंस को लगा झटका!

Ayesha Khan Kis Kis ko Pyaar Karoon 2 Movie: आयशा खान एक सोशल मीडिया सेंसेशन से नामी एक्ट्रेस बन गई हैं. आयशा ने बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री ली थी और उनके बीबी हाउस में कदम रखते ही मुनव्वर फारुकी का गेम पलट गया था. बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुनव्वर फारुकी के सितारे बदले हो या नहीं, लेकिन आयशा खान के वारे-न्यारे हो गए हैं. आयशा पहले कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आईं, उसके बाद उन्हें कई टीवी शोज में काम मिला और अब वह बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. जी हां, आयशा खान को कपिल शर्मा की फिल्म किस-किस को प्यार करुं 2 में ब्रेक मिला है.

कपिल शर्मा की फिल्म से आयशा खान का डेब्यू

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भाईदूज के दिन यानी 23 अक्तूबर 2025 को सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म किस-किस को प्यार करुं 2 का मूविंग पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर में उन्होंने फिल्म की कास्ट के साथ-साथ रिलीज डेट भी अनाउंस की है. कपिल शर्मा ने पोस्ट के साथ लिखा है डबल कंफ्यूजन और चार गुना फन के लिए तैयार रहिए. साथ ही पोस्टर के यह भी है कि डोली उठी, दुर्घटना घटी.

कपिल शर्मा की फिल्म किस-किस को प्यार करुं 2 में चार एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं, जिसमेंसे एक आयशा खान होंगी, जो 21 साल बड़े कॉमेडियन की दुल्हन के रूप में दिखाई देंगी.

21 साल बड़े कॉमेडियन की ‘दुल्हन’ बनेंगी आयशा खान!

कपिल शर्मा की फिल्म किस-किस को प्यार करुं से आयशा खान बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं. वह फिल्म के पोस्टर में लाल रंग का पहने दिखाई दे रही हैं. कपिल की फिल्म के पोस्टर में आयशा खान को देख एक्ट्रेस के फैंस सरप्राइज हो गए हैं और उन्हें बड़े पर्दे पर डेब्यू करने की बधाईयां दे रहे हैं.

मुनव्वर फारुकी की वजह से मिला फेम

बिग बॉस 17 और उसके बाद आयशा खान को मुनव्वर फारुकी के नाम की वजह से फेम मिला है. बता दें, बिग बॉस में आयशा खान ने अपनी एंट्री के साथ बताया था कि कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी उन्हें और नाजिला को एक साथ डेट कर रहे थे. इतना ही नहीं, फारुकी ने दोनों ही गर्लफ्रेंड्स को कई तरह के वादे किए थे.

