Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Munawar Faruqui से ब्रेकअप के बाद 21 साल बड़े कॉमेडियन के ‘प्यार’ में डूबीं हसीना, फैंस को लगा झटका!

Munawar Faruqui से ब्रेकअप के बाद 21 साल बड़े कॉमेडियन के ‘प्यार’ में डूबीं हसीना, फैंस को लगा झटका!

Ayesha Khan Movie: बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारुकी की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर एंट्री लेकर घर-घर में पहचान बनाने वालीं आयशा खान अब 21 साल बड़े कॉमेडियन के 'प्यार' में डूबी नजर आने वाली हैं.

By: Prachi Tandon | Published: October 23, 2025 4:04:35 PM IST

Munawar Faruqui से ब्रेकअप के बाद 21 साल बड़े कॉमेडियन के ‘प्यार’ में डूबीं हसीना, फैंस को लगा झटका!

Ayesha Khan Kis Kis ko Pyaar Karoon 2 Movie: आयशा खान एक सोशल मीडिया सेंसेशन से नामी एक्ट्रेस बन गई हैं. आयशा ने बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री ली थी और उनके बीबी हाउस में कदम रखते ही मुनव्वर फारुकी का गेम पलट गया था. बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुनव्वर फारुकी के सितारे बदले हो या नहीं, लेकिन आयशा खान के वारे-न्यारे हो गए हैं. आयशा पहले कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आईं, उसके बाद उन्हें कई टीवी शोज में काम मिला और अब वह बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. जी हां, आयशा खान को कपिल शर्मा की फिल्म किस-किस को प्यार करुं 2 में ब्रेक मिला है. 

कपिल शर्मा की फिल्म से आयशा खान का डेब्यू

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भाईदूज के दिन यानी 23 अक्तूबर 2025 को सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म किस-किस को प्यार करुं 2 का मूविंग पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर में उन्होंने फिल्म की कास्ट के साथ-साथ रिलीज डेट भी अनाउंस की है. कपिल शर्मा ने पोस्ट के साथ लिखा है डबल कंफ्यूजन और चार गुना फन के लिए तैयार रहिए. साथ ही पोस्टर के यह भी है कि डोली उठी, दुर्घटना घटी.

You Might Be Interested In

कपिल शर्मा की फिल्म किस-किस को प्यार करुं 2 में चार एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं, जिसमेंसे एक आयशा खान होंगी, जो 21 साल बड़े कॉमेडियन की दुल्हन के रूप में दिखाई देंगी. 

21 साल बड़े कॉमेडियन की ‘दुल्हन’ बनेंगी आयशा खान!

कपिल शर्मा की फिल्म किस-किस को प्यार करुं से आयशा खान बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं. वह फिल्म के पोस्टर में लाल रंग का पहने दिखाई दे रही हैं. कपिल की फिल्म के पोस्टर में आयशा खान को देख एक्ट्रेस के फैंस सरप्राइज हो गए हैं और उन्हें बड़े पर्दे पर डेब्यू करने की बधाईयां दे रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: Kis Kisko Pyaar Karoon 2: इस दिन रिलीज होने जा रही ‘किस किसको प्यार करूं 2’, डबल मस्ती और चार गुना कन्फ्यूजन के साथ सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल!

मुनव्वर फारुकी की वजह से मिला फेम

बिग बॉस 17 और उसके बाद आयशा खान को मुनव्वर फारुकी के नाम की वजह से फेम मिला है. बता दें, बिग बॉस में आयशा खान ने अपनी एंट्री के साथ बताया था कि कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी उन्हें और नाजिला को एक साथ डेट कर रहे थे. इतना ही नहीं, फारुकी ने दोनों ही गर्लफ्रेंड्स को कई तरह के वादे किए थे. 

ये भी पढ़ें: ट्विंकल खन्ना से शादी के बाद Akshay Kumar ने चलाए ‘चक्कर’? ‘खिलाड़ी’ की पत्नी बोलीं- रात गई बात गई…

Tags: Ayesha Khanbollywood newsentertainment newskapil sharmaMunawar Faruqui
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है

October 23, 2025

यहां जानिए दिल्ली की टॉप 5 नॉनवेज डिशेस के नाम

October 23, 2025

रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा...

October 23, 2025

स्नोफॉल देखने के लिए भारत की ये 7 जगहें हैं...

October 23, 2025

Jio का धमाकेदार ऑफर! अब 399 रुपये से कम में...

October 23, 2025

ब्रेड या प्याज नहीं, बल्कि अब पनीर से बनाएं क्रिस्पी...

October 23, 2025
Munawar Faruqui से ब्रेकअप के बाद 21 साल बड़े कॉमेडियन के ‘प्यार’ में डूबीं हसीना, फैंस को लगा झटका!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Munawar Faruqui से ब्रेकअप के बाद 21 साल बड़े कॉमेडियन के ‘प्यार’ में डूबीं हसीना, फैंस को लगा झटका!
Munawar Faruqui से ब्रेकअप के बाद 21 साल बड़े कॉमेडियन के ‘प्यार’ में डूबीं हसीना, फैंस को लगा झटका!
Munawar Faruqui से ब्रेकअप के बाद 21 साल बड़े कॉमेडियन के ‘प्यार’ में डूबीं हसीना, फैंस को लगा झटका!
Munawar Faruqui से ब्रेकअप के बाद 21 साल बड़े कॉमेडियन के ‘प्यार’ में डूबीं हसीना, फैंस को लगा झटका!