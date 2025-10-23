Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Kis Kisko Pyaar Karoon 2: इस दिन रिलीज होने जा रही ‘किस किसको प्यार करूं 2’, डबल मस्ती और चार गुना कन्फ्यूजन के साथ सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल!

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Release Date: कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 के मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है. साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है. पोस्टर में कपिल शर्मा चार दुल्हनों के साथ नजर आ रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 23, 2025 3:10:51 PM IST

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Release Date: कॉमेडी किंग और एक्टर कपिल शर्मा (Kapil Sharma)ने अपनी अपकमिंग कॉमेडी फिल्म “किस किसको प्यार करूं 2” (Kis Kisko Pyaar Karoon 2) पोस्टर आज जारी कर दिया है. फिल्म कॉमेडी के डबल डोज के साथ बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. पोस्टर में एक मजेदार ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है. पोस्टर में कपिल शर्मा चार दुल्हनों से घिरा हुआ नजर आ रहे हैं. यह फिल्म पहली ही किस्त की तरफ कन्फ्यूजन और कॉमेडी के डबल डोज की तरफ इशारा कर रही है. कपिल शर्मा इस फिल्म से एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. बता दें कि किस किस को प्यार करूं में कपिल शर्मा की 3 वाइफ थीं, जिसके कारण खुब सारी  कन्फ्यूजन देखने को मिली थी. 

कपिल शर्मा की फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज 

कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का मोशन पोस्टर (Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Poster Release) शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने इस फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- “दोगुनी उलझन और चौगुनी मस्ती के लिए तैयार हो जाइए! किस किसको प्यारकरूं 2, हंसी का धमाल सिर्फ़ सिनेमाघरों में 12 दिसंबर 2025 को शुरू होगा.” पोस्टर की बात करें तो वह काफी मजेदार नजर आ रहा है. कपिल शर्मा दुल्हें के रुप में एक डोली पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. वहीं चार दुल्हनें डोली को उठाए हुए नजर आ रही हैं. मनजोत सिंह भी पोस्टर में हैरानी वाला पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. पोस्टर को देख कपिल शर्मा के फैन्स काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. 

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म 

इस फिल्म में कपिल शर्मा के साथ  हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयशा खान भी नजर आने वाले हैं. “किस किसको प्यार करूं 2” का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है. कपिल शर्मा की ये फिल्म 12 दिसंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. ब्बास-मस्तान द्वारा निर्देशित पहली किस्त किस किसको प्यार करूं? 25 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म से कपिल शर्मा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. जबकि निर्माण रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास-मस्तान ने वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट और अब्बास-मस्तान फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले किया है. 

 

