ट्विंकल खन्ना से शादी के बाद Akshay Kumar ने चलाए ‘चक्कर’? ‘खिलाड़ी’ की पत्नी बोलीं- रात गई बात गई…

Twinkle Khanna and Akshay Kumar Relationship: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना अपने नए टॉक शो Two Much की वजह से खूब सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. इस टॉक शो में हर हफ्ते बॉलीवुड सेलिब्रेटी आते हैं और पर्सनल लाइफ पर जमकर बात करते हैं. हाल में काजोल (Kajol) और ट्विंकल खन्ना के शो में करण जौहर और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने बतौर गेस्ट हिस्सा लिया था. शो में चारों ने मिलकर Infidelity यानी शादी में फिजिकल और इमोशनल चीटिंग पर बात की थी. इसी बातचीत में ट्विंकल खन्ना ने ऐसा रिएक्शन दे दिया है, जिसकी वजह से अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

ट्विंकल खन्ना के लिए शादी में क्या चीज है जरूरी??

टू मच शो में जहां जाह्नवी कपूर ने रिश्ते में रहते हुए भी किसी और से संबंध बनाना यानी फिजिकल चीटिंग को बर्दाश्त से बाहर की चीज माना है. वहीं, काजोल और ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna on Infidelity) ने यह कहा है कि अगर गलती हो भी जाए तो माफ किया जा सकता है. शो के This Or That सेगमेंट में सभी से पूछा गया कि शादी में क्या जरूरी है-प्यार या कंपैटेबिलिटी? इस सवाल के जवाब में ट्विंकल और जाह्नवी कपूर ने कहा-शादी में प्यार जरूरी है. वहीं, काजोल और करण का कहना था कि कंपैटिबिलिटी के बिना प्यार टिक नहीं पाता है. काजोल ने साथ ही कहा, अगर पति-पत्नी में आपसी समझ नहीं है तो प्यार ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है.

क्या ट्विंकल खन्ना ने किया है अक्षय का ‘धोखा’ माफ?

शो में अगला सवाल था कि इमोशनल चीटिंग बुरी है या फिजिकल? इस सवाल के जवाब में जाह्नवी कपूर का कहना था कि अगर कोई फिजिकली धोखा देता है, तो रिश्ता खत्म हो जाता है. वहीं, करण जौहर का कहना था कि शारीरिक बेवफाई बड़ी बात नहीं है. जाह्नवी और करण का जवाब सुनने के बाद ट्विंकल खन्ना ने फीकी-सी हंसी के साथ कहा, हम 50 की उम्र में हैं और जाह्नवी अभी 20 में. ऐसे में वक्त के साथ सोच बदल जाती है, जो बीत गया उस पर अटकना नहीं चाहिए.

बता दें, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की साल 2001 में शादी हुई थी. वहीं, शादी से पहले अक्षय कुमार का कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ा था जिसमें रवीना टंडन (Raveena Tandon) और शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) भी शामिल थीं.