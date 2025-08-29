Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: Tanya Mittal के वो बयान जो साबित करते हैं उनकी ‘फेक पर्सनालिटी’! ट्रोलर्स के निशाने पर आईं

Bigg Boss 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने पहले ही सप्ताह में जोरदार एंट्री की। 'बॉस' के नाम से पहचाने जाने से लेकर कुंभ में जीवन बचाने वाले बॉडीगार्ड्स की कहानियों तक, सोशल मीडिया और घरवालों दोनों की वजह में उन्हें फेक बना दिया है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 29, 2025 19:28:43 IST

Tanya Mittal Trolled: इस सीजन की शुरुआत से ही बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की हाइलाइट बन चुकी तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। एक स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर (Spiritual Influencer) के रूप में खुद को पेश करने वाली तान्या ने पहले ही दिन घर में ऐसा धमाका किया कि सोशल मीडिया तक गूंज उठा। उन्होंने कहा कि “मुझे मैम बोलिए, घर पर सभी मुझे बॉस बुलाते हैं। इस बयान ने दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को और तेज कर दिया।    

लेकिन, यह सिर्फ शुरुआत थी। एक बातचीत में जब पूछा गया कि सुरक्षा क्यों आवश्यक है, तो तान्या ने बिंदास अंदाज में बताया कि उनके बॉडीगार्ड्स ने कुंभ मेले में 100 लोगों की जान बचाई, जिसमें पुलिसकर्मियों की मदद भी शामिल थी। यह दावा सुनकर घर में मौजूद प्रतियोगियों के साथ ही बाहर दर्शकों में भी संदेह और मजाक का माहौल बन गया।  

800 साड़ियों वाला बयान

उनकी स्टाइल भी उतनी ही चर्चित हुई। तान्या ने बताया कि उन्होंने 800 से अधिक साड़ियां घर में लेकर एंट्री की है और दिन में कई बार रूप बदलने का प्लान किया है। इस वार्डरोब ड्रामा ने सोशल मीडिया पर मीम्स को जन्म दे दिया।    

दिमाग को हिला देती हैं Amazon Prime की ये क्राइम वेब सीरीज! हर एपिसोड में होता हैं खतरनाक झटका

सुरक्षा का दिखावा

इतना ही नहीं, जब कुछ कंटेस्टेंट्स ने सवाल उठाया कि यह सुरक्षा का दिखावा क्यों है जब कोई खतरा नहीं है? इसपर तान्या ने साफ कहा कि उन्हें यह जीवनशैली पसंद है, परिवार की परंपरा रही है। इन बातों ने भी सोशल मीडिया के यूजर्स को उन्हें ट्रोल करने का बहाना दे दिया। 

स्पिरिचुअल इमेज

अशनूर और जीशान कादरी जैसे कंटेस्टेंट ने इस बेबाक अंदाज पर तीखा जवाब भी दिया, जिससे घर में और सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कई लोगों ने तान्या की सोशल मीडिया प्रेजेंस को उनकी ‘स्पिरिचुअल इमेज’ से अपोजिट बताया और उन्हें ‘पिक-मी गर्ल’ की संज्ञा दे दी।

 बीच सड़क आयुष्मान-सारा की हुई जबरदस्त बहस, Pati Patni Aur Woh 2 के सेट पर क्रू मेंबर्स पर चले लात-घूसे!

 सबसे विवादित कंटेस्टेंट

रविवार की शाम Bigg Boss 19 में घरवालों की सरकार (Gharwalon Ki Sarkaar) थीम के बीच, तान्या इस सीजन की सबसे विवादित कंटेस्टेंट बनकर उभरी हैं। फैंस देख रहे हैं कि यह विवाद उन्हें आगे तक टिकाए रखेगा या जल्दी बाहर कर देगा। ये सब अब आने वाले दिनों पर निर्भर करता है?

