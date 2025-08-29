Home > मनोरंजन > बीच सड़क आयुष्मान-सारा की हुई जबरदस्त बहस, Pati Patni Aur Woh 2 के सेट पर क्रू मेंबर्स पर चले लात-घूसे!

बीच सड़क आयुष्मान-सारा की हुई जबरदस्त बहस, Pati Patni Aur Woh 2 के सेट पर क्रू मेंबर्स पर चले लात-घूसे!

Pati Patni Aur Woh 2 Crew Members : आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'पति पत्नी और वो' के सेट पर जबरदस्त बवाल हो गया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Published: August 29, 2025 12:51:00 IST

Pati Patni Aur Woh 2 Crew Members Viral Video: बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ (Pati Patni Aur Woh 2) की शूटिंग जारी है। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग उत्तर-प्रदेश की खूबसूरत शहर प्रयागराज में हो रही है। इस फिल्म के सेट पर एक बवाल देखने को मिला है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो राह है। जिसमें इलाके के कुछ लोग सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें आयुष्मान खुराना और सारा अली खान जमकर बहस करते दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोज के सामने आने के बाद फैन्स काफी चिंतित हैं।

फिल्म के सेट पर मचा बवाल 

फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ के शूटिंग के दौरान का एक वीडियो रेडिट यूजर ने शेयर किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में  फिल्म के क्रू मेंबर्स नजर आ रहे हैं। जिनकी स्थानीय लोगों के साथ बहस होती दिखाई दे रही है। लोगों ने क्रू मेंबर्स के हाथापाई भी की। वहीं वायरल हो रहे दूसरे वीडियो में ‘पति पत्नी और वो 2’ के लीड स्टार्स आयुष्मान खुराना और सारा अली खान एक कार में नजर आ रहे हैं। देखने में लग रहा है कि दोनों के बीच जबरदस्त बहस चल रही है। जानकारी के मुताबिक, यह बहस फिल्म का ही एक सीन है। फिल्म के क्रू मेंबर्स संग मारपीट और दोनों सितारों के बीच बहस  के दोनों वीडियो ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है। 

Wifey Patni Sara Angry with Her in Pati Patni aur wo 2 Shooting
byu/bollyfanboi inBollyBlindsNGossip



कब रिलीज होगी फिल्म? 

गौरतलब है कि फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ साल 2019 में सिनेमाघरों रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे ने अहम भूमिका नजर आई थी। फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ में फिल्म के किरदार बदल गए हैं। इस बार फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और वामिका गब्बी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का लोग बसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग जारी है। फिल्म कब रिलीज होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। 

