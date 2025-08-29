बीच सड़क आयुष्मान-सारा की हुई जबरदस्त बहस, Pati Patni Aur Woh 2 के सेट पर क्रू मेंबर्स पर चले लात-घूसे!

Pati Patni Aur Woh 2 Crew Members Viral Video: बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ (Pati Patni Aur Woh 2) की शूटिंग जारी है। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग उत्तर-प्रदेश की खूबसूरत शहर प्रयागराज में हो रही है। इस फिल्म के सेट पर एक बवाल देखने को मिला है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो राह है। जिसमें इलाके के कुछ लोग सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें आयुष्मान खुराना और सारा अली खान जमकर बहस करते दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोज के सामने आने के बाद फैन्स काफी चिंतित हैं।

फिल्म के सेट पर मचा बवाल

फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ के शूटिंग के दौरान का एक वीडियो रेडिट यूजर ने शेयर किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में फिल्म के क्रू मेंबर्स नजर आ रहे हैं। जिनकी स्थानीय लोगों के साथ बहस होती दिखाई दे रही है। लोगों ने क्रू मेंबर्स के हाथापाई भी की। वहीं वायरल हो रहे दूसरे वीडियो में ‘पति पत्नी और वो 2’ के लीड स्टार्स आयुष्मान खुराना और सारा अली खान एक कार में नजर आ रहे हैं। देखने में लग रहा है कि दोनों के बीच जबरदस्त बहस चल रही है। जानकारी के मुताबिक, यह बहस फिल्म का ही एक सीन है। फिल्म के क्रू मेंबर्स संग मारपीट और दोनों सितारों के बीच बहस के दोनों वीडियो ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है।

कब रिलीज होगी फिल्म?