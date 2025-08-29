Home > मनोरंजन > दिमाग को हिला देती हैं Amazon Prime की ये क्राइम वेब सीरीज! हर एपिसोड में होता हैं खतरनाक झटका

दिमाग को हिला देती हैं Amazon Prime की ये क्राइम वेब सीरीज! हर एपिसोड में होता हैं खतरनाक झटका

आजकल के समय में लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए टीवी खोलने की जरूरत नहीं होती है, वे अपने फोन पर भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मजे ले सकते हैं, जहाँ उन्हें काफी सारी वेब सीरीज देखने को मिल सकती हैं।

Amazon Prime
Amazon Prime

Best Crime Web Series On Amazon Prime: आजकल के समय में लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए टीवी खोलने की जरूरत नहीं होती है। वे अपने फोन पर भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मजे ले सकते हैं, जहाँ उन्हें काफी सारी वेब सीरीज देखने को मिल सकती हैं। अमेज़न प्राइम वीडियो हमेशा से ही इन मामलों में आगे रहा है, सस्पेंस, ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग ड्रामा अक्सर इस पर रिलीज़ होते हैं। प्राइम वीडियो पर क्राइम से जुड़ी सीरीज़ का एक बहुत बड़ा खजाना है, जो कि हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं देती, बल्कि हमारे दिमाग को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर चाहे वह गैंगस्टर ड्रामा हो, थ्रिलर हो या साइकोलॉजिकल मिस्ट्री – हर एक सीरीज़ हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।

फिल्म मिर्जापुर से शुरू होती है गैंगस्टर वर्ल्ड की जर्नी 

अगर इंडियन क्राइम ड्रामा की बात करें, तो सबसे पहले नाम ‘मिर्जापुर’ का ही आता है। इस सीरीज़ में पंकज त्रिपाठी ने ‘कालीन भैया’ का किरदार निभाया था, जिसने यूपी से निकलकर देशभर के दर्शकों के दिल में जगह बना ली। इस सीरीज़ में पावर, पॉलिटिक्स और खून-खराबे की कहानी दिखाई जाती है। जब गुड्डू और बबलू पंडित की एंट्री होती है, तो कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। अगर आप इसके अगले सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं है क्यूंकि सब इसके नेक्स्ट सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

द फैमिली मैन है थ्रिलर और डार्क मिस्टी का परफेक्ट तड़का 

अगर आपको भी जासूसी और मिस्टीरियस कहानी पसंद आती है, तो आप द फैमली मेन देख सकते हैं, इसमें मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी का रोल निभाते हैं जो सभी के दिल को छू जाता है। कहानी में सस्पेंस के साथ-साथ कुछ कॉमेडी सीन भी हैं, जो रिलेटेबल होते हैं। वहीं पाताल लोक आपको अपराध की तरफ ले जाता है। इसमें इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का केस और इंडियन समाज की सच्चाइयों को दिखाया गया है।

दहाड़ में दिखाई सोनाक्षी सिन्हा ने जबरदस्त एक्टिंग और किया लोगों को इम्प्रेस 

अमेजॉन प्राइम सिर्फ अपने पुराने हिट के लिए ही नहीं बल्कि नए-नए एक्सपेरिमेंट कंटेंट के लिए भी फेमस होता हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने दहाड़ में एक पुलिस वाला रोल प्ले किया हैं, उनके हर एक एपिसोड सस्पेंस को बनाए रखता है। वहीं ब्रीद एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जो कि हर किसी के दिल को हिला देती है। अपनी बेटी के लिए के साथ तक जा सकते हैं, यह दिखाया गया है।

