ये बिग बॉस है या इमेज क्लीनिंग का शो? सलमान की होस्टिंग पर उठे सवाल तो भाईजान को लगी मिर्ची!

Bigg Boss 19 Salman Khan Show: टीवी का मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस फुल आन ड्रामा और कंटेस्टेंट्स की रियल पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है. जहां कोई कंटेस्टेंट अपना सॉफ्ट साइड दिखाकर फैंस के दिलों में उतर जाता है, तो कोई अग्रेसिव बिहेवियर से बिग बॉस की ट्रॉफी घर ले जाता है. लेकिन, इन्हीं सब के बीच ऑडियंस को मिलती है खूब सारी कंट्रोवर्सी और ड्रामा. इतना ही नहीं, शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) पर किसी एक खास कंटेस्टेंट का पक्ष लेने का आरोप भी लगता है, जो इस बार भी लगा है.

सलमान खान लेते हैं फेवरेट लोगों का पक्ष?

पिछले वीकेंड का वार पर सलमान खान (Salman Khan Bigg Boss) ने अमाल मलिक को उनकी करतूतों के लिए डांट-फटकार नहीं लगाई थी जबकि वह गाली-गलौच भी करते हैं और दूसरे कंटेस्टेंट्स को नीचा भी दिखाते हैं.

सलमान खान के नहीं डांटने और फटकारने पर ऑडियंस को ऐसा लगा कि इस बार भी भाईजान ने अपना फेवरेट ढूंढ लिया है. जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सलमान की होस्टिंग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और रिप्लेस कर फराह खान (Farah Khan) को लाने की डिमांड होने लगी थी. लेकिन, पक्षपात के आरोपों पर अब भाईजान ने दो टूक जवाब दे डाला है.

सलमान खान ने क्या कहा है?

I am sure Mr Bajaj& Mr More’s team & PR will create a new angle to this obvious truth too!#AmaalMallik is giving them nightmares& is biggest threat in their client’s way to reach the trophy. THANK YOU #SalmanKhan to humble these cheap game players.#BB19pic.twitter.com/63AXVKpbrl — Dr.A. (@AkshUtopia) October 11, 2025

सलमान खान ने बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्ससे पूछा कि उन्होंने यहां सबसे ज्यादा किसकी आलोचना की है. इस सवाल पर सभी एक सुर में अमाल मलिक (Amaal Malik) का नाम लेते हैं. फिर सलमान कहते हैं, हां, मैंने सबसे ज्यादा अमाल की आलोचना की है, लेकिन हर बात ऑन एयर नहीं होती है. उनसे जो भी कहा है वह पर्सनल बातें हैं, जो और किसी से नहीं कहूंगा. इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वह उनके लिए बायस हैं.

क्या इमेज क्लीनिंग का शो बनता जा रहा है बिग बॉस?

सलमान खान (Salman Khan Show) होस्टेड शो अब रिएलिटी से ज्यादा इमेज क्लीनिंग का शो बनता जा रहा है. फिर चाहे वह अमाल मलिक, कुनिका सदानंद या फिर एल्विश यादव ही क्यों न हो. वीकेंड का वार पर अमाल मलिक का सपोर्ट, उससे पहले कुनिका की हरकतों को जस्टिफाई करना और पिछले वीकेंड का वार पर एल्विश यादव को बुलाकर उनका सांप जहर वाली कंट्रोवर्सी पर बातों ही बातों में सफाई देना…यह सब साफ दिखाता है कि बिग बॉस (Bigg Boss 19) कहां से कहां जा रहा है.

