Bigg Boss 19 : घर के इस मास्टरमाइंड का शो से कटा पत्ता, बाहर हुआ चतुर खिलाड़ी!

Bigg Boss 19 Update : बिग बॉस 19 का रोमांच हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जा रहे इस चर्चित रियलिटी शो में रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है. हाल ही में मॉडल और एक्ट्रेस मालती चाहर ने वाइल्ड कार्ड के रूप में शो में एंट्री की है और उनके आते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है. मालती की एंट्री से जहां एक ओर नई रणनीतियां बन रही हैं, वहीं पुराने समीकरण भी टूटते दिख रहे हैं.

इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने बिग बॉस के फैंस को चौंका दिया. ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ फेम जीशान कादरी को शो से बाहर कर दिया गया है. BBtak के अनुसार, उन्हें इस हफ्ते सबसे कम वोट मिले, जिस कारण उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया. ये एलिमिनेशन ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड की शूटिंग के दौरान हुआ, जिसे रविवार को टेलीकास्ट किया जाएगा.

खतरे के घेरे में थे कई कंटेस्टेंट्स

इस सप्ताह नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, बसीर अली, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और जीशान कादरी शामिल थे. हालांकि लोगों का मानना था कि नीलम गिरी बाहर होंगी, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला. जीशान का जाना लोगों और घरवालों – दोनों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ.

🚨 BREAKING! Zeishan Quadri has been EVICTED from #BiggBoss19 due to the lowest votes. Now, the Backbenchers group to break? — BBTak (@BiggBoss_Tak) October 10, 2025

घर की रणनीति पर पड़ेगा असर

जीशान कादरी शो में बैकबेंचर ग्रुप के लीडर माने जाते थे. वे ना सिर्फ ग्रुप को एकजुट रखते थे बल्कि बाकी कंटेस्टेंट्स को भी जोड़ने की कोशिश करते रहते थे. उनके जाने के बाद घर की रणनीतियों में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है. कई लोग उन्हें शो का “चाणक्य” कह रहे थे और उनकी समझदारी व संयम से गेम में संतुलन बना हुआ था.

कौन हैं जीशान कादरी?

जीशान सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, बल्कि एक उम्दा लेखक भी हैं. वे अनुराग कश्यप की मशहूर फिल्म ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर 2’ के सह-लेखक और एक्टर रहे हैं. इस फिल्म में उन्होंने ‘डेफिनिट’ का यादगार रोल प्ले किया था. इसके अलावा उन्होंने कई अन्य फिल्मों में भी काम किया है और अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है.