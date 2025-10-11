Bigg Boss 19: Tanya Mittal ने अमाल की फोटो को किया किस, मालती के दावे से घर में मचा कोहराम!
मालती चाहर ने दावा किया कि उनके सामने एक टास्क के दौरान तान्या मित्तल ने अमाल मलिक की फोटो को किस किया है.

By: Kavita Rajput | Published: October 11, 2025 8:20:19 AM IST

Bigg Boss 19 Latest Updates: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में जब से वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर (Malti Chahar) की एंट्री हुई है तब से कोहराम मचा हुआ है. मालती जब से घर में दाखिल हुई हैं तब से बाकी कंटेस्टेंट से पंगा ले रही हैं. खासकर तान्या मित्तल (Tanya Mittal) से उनका छत्तीस का आंकड़ा देखने को मिल रहा है. हाल ही में तान्या को लेकर मालती के एक कमेंट ने हंगामा मचा दिया है. मालती ने दावा किया कि उनके सामने एक टास्क के दौरान तान्या ने अमाल मलिक की फोटो को किस किया है. 

तान्या पर मालती ने लगाए आरोप
दरअसल, बिग बॉस के घर में एक नया टास्क देखने को मिला जिसमें घरवालों को किसी दूसरे कंटेस्टेंट को कैप्टेन बनाना था. तान्या और मालती एक टीम में थीं. अमाल इस टास्क से बाहर थे क्योंकि वो पहले ही कप्तान बन चुके हैं. टास्क के दौरान मालती ने अमाल की फोटो वाला एक पेपर फेंका और तान्या से पूछा कि क्या वो इसे किस करना चाहेंगी? इसके बाद मालती ने दावा किया कि तान्या ने अमाल के पोर्ट्रेट को टास्क के दौरान किस कर लिया. 

मालती बोली-मेरे सामने तान्या ने किया किस
मालती ने टास्क के बाद ये बाद नीलम गिरी और शहबाज़ बदेशा को बताई जो कि तान्या के क्लोज़ फ्रेंड्स हैं.मालती ने कहा, मेरे सामने उसने अमाल के फोटो को किस किया. वो जब लेटी थी तब किस कर रही थी. मैंने उसको पूछा वो ब्रिक फेंकने से पहले तेरे को किस करना है, कहती है, कैसी बात कर रही मुझसे?मतलब पहले वो खुद किस कर रही है मेरे सामने, तुम लोगों को दिखता नहीं है, मेरे सामने उसने किस किया, बड़ी ही स्मार्टली करती है वो चीज़ें.ये सुनकर दोनों ने मालती को तान्या के खिलाफ ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाने से मना किया. इतना ही नहीं मालती ने नीलम को तान्या से सावधान रहने को कहा. इसके बाद नीलम ने मालती को चेताया कि वो सावधान रहें नहीं तो वीकेंड का वार में उन्हें सलमान खान से डांट जरुर पड़ सकती है. 

Tags: bigg boss 19Bigg Boss 19 Latest Updatesmalti chaharMalti Chahar Bigg Boss 19Tanya Mittal
