Tanya Mittal की मां को कुनिका ने बनाया निशाना, टास्क जीतने के लिए कर दी सारी हदें पार

Bigg Boss 19 Update: 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) में इस हफ्ते का नॉमिनेशन टास्क होने जा रहा है। इस टास्क में जीतने के लिए कुनिका सारी हदें पार करती हुई नजर आएंगी। उन्होंने तान्या को मात देने के लिए उनके घरवालों को निशाना बनाया है।

Published: September 8, 2025 15:21:00 IST

Bigg Boss 19 Update
Bigg Boss 19 Update

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में इस हफ्ते खूब सारा तमाशा देखने को मिलने वाला है। शो शुरू से ही दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। घर के सारे सदस्य भी TRP के लिए सारी हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस में कुछ लोगों के बीच अलग-अलग तरह के रिश्ते देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक मां-बेटी का रिश्ता घर में काफी ज्यादा नजर आ रहा था। लेकिन इस रिश्ते बीते कुछ दिनों से दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल (Tanya Mittal And Kunickaa Sadanand) के रिश्ते अब टूटने की कगार पर आ पहुंचा है। कुनिका कैप्टेंसी छोड़ने के बाद लगातार तान्या को टारगेट करती हुई नजर आ रही हैं। वह कई बार तान्या को चुभने वाली बाते कह चुकी हैं। जिसके कारण तान्या रोते हुए भी नजर आ चुकी हैं। 

कुनिका ने निकाली तान्या से दुश्मनी 

आज घर में नॉमिनेशन टास्क होने वाला है। जिसे देखने में दर्शकों को खूब मजा आने वाला है। एक-दूसरे को नॉमिनेट करने के लिए घरवाले सारी हदें पार करते नजर आएंगे। इस टास्क में एक-एक कर सभी घरवालों को 19 मिनट तक गिनती करनी होगी। बाकी लोग टास्क कर रहे घरवाले के ध्यान भटकाने का काम करेंगे। ऐसे में लोग अपने मन में छिपा गुस्सा कंटेस्टेंट पर निकालते हुए नजर आएंगे। तानिया के साथ कुनिका दुश्मनी निकालती हुईं इस टास्क में नजर आने वाली हैं। वह उन्हें नॉमिनेट करने के लिए पर्सनल अटैक करते हुए दिखाई देंगे।

गौरव खन्ना ने दिया तान्या का साथ 

बता दें कि तानिया पिछले कई दिनों से कुनिका से कहती नजर आ रही हैं, कि वह उनके घरवालों को बीच में ना लेकर आएं, जो भी कहना है सिर्फ उनसे ही कहें। हालांकि कुनिका बार-बार तान्या मित्तल का दिल दुखाती हुई नजर आ रही हैं। टास्क की आड़ में भी वह यही करने वाली हैं। वह उनकी मां के बारे में बोलती हुई नजर आएंगी। तान्या बीच टास्क में रोने लगती है, उनका रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। तान्या की हालत देख गौरव कुनिका पर भड़कते हुए नजर आए। वह कुनिका से कहते हैं कि- दुश्मन हो लेकिन इतना भी नहीं गिरना चाहिए। वहीं नगमा मिराजकर को भी अवेज को लेकर खूब सुनाया जाना है। नेहल भी फिर से अभिषेक बजाज पर भड़कती हुई नजर आने वाली हैं। 

