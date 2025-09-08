बेहद कम उम्र में विधवा हुई Shahrukh Khan की ये पॉपुलर एक्ट्रेस! उठाया आत्महत्या करने के लिए ऐसा भयानक कदम, दुखों से भरी है कहानी

Actress Attempt Commit Suicide After Her Husband Death: बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी हिरोइन है जिनकी ऊपरी जिंदगी पैसे और शोहरत से चकाचौंध है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। ऐसी ही एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बेहद कम उम्र में विधवा हो गई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस की जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की सबसे पॉपुलर और हिट फिल्म में नजर आ चुकी एक्ट्रेस विद्या मालवडे (Vidya Malvade), जो अपने समय की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक थी।

27 साल की उम्र में विधवा हो गई थी विद्या मालवडे

विद्या मालवडे (Vidya Malvade) ने साल 2003 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की सुपरहिट फिल्म ‘चक दे इंडिया’ (Chak De India) के अलावा अनिल कपूर और संजय दत्त की फिल्म ‘नो प्रॉब्लम’ जैसी फिल्मों में भी काम किया और खूब नमा कमाया है। विद्या मालवडे की प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी थी, लेकिन पर्सनल लाइफ दुखों से भरी थी, एक्ट्रेस ने साल 1997 में कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा से लव मैरिज की थी और शादी के दौरान दोनों बेहद खुश थे, लेकिन दोनों की इस खुशी को किसी की नजर लग गई और विद्या मालवडे पर दुखों पहाड़ टूट पड़ा, वो साल 2000 में महज 27 साल की उम्र में विधवा हो गई। विद्या मालवडे के पति की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी, जिसके पायलट उनके पति ही थे।

विद्या मालवडे को आया था खुद को खत्म करने का ख्याल

एक्ट्रेस विद्या मालवडे को अपने पति की मौत का और इतनी कम उम्र में विधवा होने का गहरा सदमा लगा था और वो अंदर से पुरी तरह टूट गई थी। इनती ही नहीं एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया था कि पति के जाने के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थीं और उन्होंने खुद को खत्म करने का भी सोच लिया था। उनके मन में जीने की इच्छा पूरी तरह से मर गई थी। विद्या मालवडे (Vidya Malvade) ने इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया था कि एक दिन उन्होंने अपने आप को खत्म करने का फैसला लिया और नींद की गोलियां खरीद ली, लेकिन अपने मां-बाप का चेहरा देखकर उनका अपन मन बदल गया।

दोबारा हुई जिंदगी में प्यार की एंट्री

इस सबके बाद विद्या मालवडे ने अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देना का सोचा। उन्होंने मॉडलिंग की तरफ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और फिल्मों की तरफ भी कदम बढ़ाया और और साल 2003 में फिल्म ‘इंतेहा’ से बॉलिवुड डेब्यू किया। इसके बाद विद्या मालवडे (Vidya Malvade) कि जिंदगी में बड़ा बदलाव आया और उनकी मुलाकात डायरेक्टर संजय दायमा से हुई और एक्ट्रेस को जिंदगी में फिर से प्यार की उम्मीद नजर आई। विद्या मालवडे ने डायरेक्टर संजय दायमा से साल 2009 में दूसरी शादी कर ली।