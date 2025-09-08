Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बेहद कम उम्र में विधवा हुई Shahrukh Khan की ये पॉपुलर एक्ट्रेस! उठाया आत्महत्या करने के लिए ऐसा भयानक कदम, दुखों से भरी है कहानी

बेहद कम उम्र में विधवा हुई Shahrukh Khan की ये पॉपुलर एक्ट्रेस! उठाया आत्महत्या करने के लिए ऐसा भयानक कदम, दुखों से भरी है कहानी

When Shahrukh Khan Co Star Commit Suicide: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के साथ कम कर चुकी एक ऐसी एक्ट्रेस, जो बेहद कम उम्र में हो गई थी विधवा और नहीं चाहती थी जीना। कई बार आया था एक्ट्रेस के मन में खूद को खत्म करने का ख्याल। फिर हुआ कुछ ऐसा कि पलट गई किस्मत

Published By: chhaya sharma
Published: September 8, 2025 14:31:00 IST

Shahrukh Khan Co Star vidya malvade life tragic story
Shahrukh Khan Co Star vidya malvade life tragic story

Actress Attempt Commit Suicide After Her Husband Death: बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी हिरोइन है जिनकी ऊपरी जिंदगी पैसे और शोहरत से चकाचौंध है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। ऐसी ही एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बेहद कम उम्र में विधवा हो गई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस की जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की सबसे पॉपुलर और हिट फिल्म में नजर आ चुकी एक्ट्रेस विद्या मालवडे (Vidya Malvade), जो अपने समय की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक थी। 

27 साल की उम्र में विधवा हो गई थी विद्या मालवडे

विद्या मालवडे (Vidya Malvade) ने साल 2003 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की सुपरहिट फिल्म ‘चक दे इंडिया’ (Chak De India) के अलावा अनिल कपूर और संजय दत्त की फिल्म ‘नो प्रॉब्लम’ जैसी फिल्मों में भी काम किया और खूब नमा कमाया है। विद्या मालवडे की प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी थी, लेकिन पर्सनल लाइफ दुखों से भरी थी, एक्ट्रेस ने साल 1997 में कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा से लव मैरिज की थी और शादी के दौरान दोनों बेहद खुश थे, लेकिन दोनों की इस खुशी को किसी की नजर लग गई और विद्या मालवडे पर दुखों पहाड़ टूट पड़ा, वो साल 2000 में महज 27 साल की उम्र में विधवा हो गई। विद्या मालवडे के पति की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी, जिसके पायलट उनके पति ही थे। 

vidya malvade

विद्या मालवडे को आया था खुद को खत्म करने का ख्याल

एक्ट्रेस विद्या मालवडे को अपने पति की मौत का और इतनी कम उम्र में विधवा होने का गहरा सदमा लगा था और वो अंदर से पुरी तरह टूट गई थी। इनती ही नहीं एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया था कि पति के जाने के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थीं और उन्होंने खुद को खत्म करने का भी सोच लिया था। उनके मन में जीने की इच्छा पूरी तरह से मर गई थी। विद्या मालवडे (Vidya Malvade) ने इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया था कि एक दिन उन्होंने अपने आप को खत्म करने का फैसला लिया और नींद की गोलियां खरीद ली, लेकिन अपने मां-बाप का चेहरा देखकर उनका अपन मन बदल गया। 

दोबारा हुई जिंदगी में प्यार की एंट्री

इस सबके बाद विद्या मालवडे ने अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देना का सोचा। उन्होंने मॉडलिंग की तरफ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और फिल्मों की तरफ भी   कदम बढ़ाया और और साल 2003 में फिल्म ‘इंतेहा’ से बॉलिवुड डेब्यू किया। इसके बाद विद्या मालवडे (Vidya Malvade) कि जिंदगी में बड़ा बदलाव आया और उनकी मुलाकात डायरेक्टर संजय दायमा से हुई और एक्ट्रेस को जिंदगी में फिर से प्यार की उम्मीद नजर आई।  विद्या मालवडे ने डायरेक्टर संजय दायमा से साल 2009 में दूसरी शादी कर ली। 

Tags: Chak De Indiashahrukh khanShahrukh Khan Co Star vidya malvadeVidya Malvade
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
बेहद कम उम्र में विधवा हुई Shahrukh Khan की ये पॉपुलर एक्ट्रेस! उठाया आत्महत्या करने के लिए ऐसा भयानक कदम, दुखों से भरी है कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बेहद कम उम्र में विधवा हुई Shahrukh Khan की ये पॉपुलर एक्ट्रेस! उठाया आत्महत्या करने के लिए ऐसा भयानक कदम, दुखों से भरी है कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बेहद कम उम्र में विधवा हुई Shahrukh Khan की ये पॉपुलर एक्ट्रेस! उठाया आत्महत्या करने के लिए ऐसा भयानक कदम, दुखों से भरी है कहानी
बेहद कम उम्र में विधवा हुई Shahrukh Khan की ये पॉपुलर एक्ट्रेस! उठाया आत्महत्या करने के लिए ऐसा भयानक कदम, दुखों से भरी है कहानी
बेहद कम उम्र में विधवा हुई Shahrukh Khan की ये पॉपुलर एक्ट्रेस! उठाया आत्महत्या करने के लिए ऐसा भयानक कदम, दुखों से भरी है कहानी
बेहद कम उम्र में विधवा हुई Shahrukh Khan की ये पॉपुलर एक्ट्रेस! उठाया आत्महत्या करने के लिए ऐसा भयानक कदम, दुखों से भरी है कहानी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?