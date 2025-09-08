Net Worth : ‘जमाई राजा’ रह गए पीछे! जानें सरगुन मेहता पति रवि दुबे से कितनी अमीर है, इतने करोड़ का है फासला..!

Ravi Dubey Sargun Mehta Net Worth : टीवी इंडस्ट्री के चहेते सितारे रवि दुबे और सरगुन मेहता आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां उनका नाम सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है। दोनों ने अपने टैलेंट, कड़ी मेहनत और एक-दूसरे के साथ की मजबूत बॉन्डिंग से खुद को एक सक्सेसफुल पावर कपल बनाया है। एक्टिंग हो या प्रोडक्शन, हर काम पर इनका प्रदर्शन दमदार रहा है। यही वजह है कि आज इनकी गिनती टीवी के सबसे अमीर कपल्स में होती है। आइए जानते हैं कैसे रवि और सरगुन ने साथ मिलकर ये सफलता की ऊंचाइयां छुईं।

रवि दुबे अब सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं हैं। जल्द ही वे रणबीर कपूर स्टारर मेगा बजट फिल्म ‘रामायण’ में लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। ये रोल न सिर्फ उनके करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, बल्कि उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान भी दिला सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस किरदार के लिए उन्होंने 2 से 4 करोड़ रुपए तक की फीस ली है।

प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में भी नाम दर्ज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि- “ टीवी के इस चहेते कपल ने कुछ समय पहले खुद का प्रोडक्शन हाउस ‘Dreamiyata Drama’ खोला और इस बैनर के तहत अब कई टेलीविजन शोज और डिजिटल प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। “

टीवी से पंजाबी फिल्मों तक सुपरस्टार का सफर

सरगुन मेहता ने भले ही अपना करियर टेलीविजन से शुरू किया हो, लेकिन आज वे पंजाबी सिनेमा की सबसे हाई पेड एक्ट्रेसेज में से एक हैं। फिल्मों की बात करें तो– “ ‘किस्मत’, ‘किस्मत 2’ और ‘कठपुतली’ जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया। साथ ही ‘तितलियां’, ‘वे हानियां’ ” जैसे म्यूजिक वीडियो ने उन्हें काफी ज्यादा फेमस कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरगुन एक फिल्म के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं।

टीवी और रियलिटी शोज में छाए रहे रवि

रवि दुबे ने ‘जमाई राजा’ जैसे हिट टीवी शोज से घर-घर में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा ‘नच बलिए 5’ और ‘खतरों के खिलाड़ी 8’ जैसे रियलिटी शोज में भी उनकी उपस्थिति ने उन्हें दर्शकों के बीच और भी पॉपुलर बना दिया।

जानिए दोनों की कुल संपत्ति

Koimoi की रिपोर्ट के अनुसार:

सरगुन मेहता की नेटवर्थ: ₹84.34 करोड़

रवि दुबे की नेटवर्थ: ₹67.47 करोड़

कुल कंबाइंड नेटवर्थ: ₹151.81 करोड़

इस आंकड़े में सरगुन का योगदान लगभग 55% है, जो दर्शाता है कि उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में कितनी मजबूत जगह बना ली है।

हर महीने होती है मोटी कमाई

फिल्में, टीवी, म्यूजिक वीडियो और बाकी चीजों के जरिए रवि और सरगुन की महीने की कमाई ₹40 से ₹45 लाख तक होती है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये कपल न सिर्फ ऑनस्क्रीन, बल्कि ऑफस्क्रीन भी एक सक्सेस स्टोरी की मिसाल है.