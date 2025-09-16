टीवी के स्टार एक्ट्रेस के पति पर है आम्रपाली की नजर, नाम सुन पवन सिंह से निरहुआ तक सब दंग
Home > मनोरंजन > टीवी के स्टार एक्ट्रेस के पति पर है आम्रपाली की नजर, नाम सुन पवन सिंह से निरहुआ तक सब दंग

टीवी के स्टार एक्ट्रेस के पति पर है आम्रपाली की नजर, नाम सुन पवन सिंह से निरहुआ तक सब दंग

Bhojpuri Superstar Amrapali:भोजपुरी की सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने अपने क्रश को लेकर बड़ा खुलासा किया है. जिसे सुन कर हर कोई हैरान रह गया.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 16, 2025 10:39:34 AM IST

Amrapali Dubey
Amrapali Dubey

Amrapali Dubey Crush: भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) ने इंडस्ट्री को एक के बाद एक हिट फिल्में दी हैं. आम्रपाली ने 2014 से अब तक कई फिल्में की हैं और आज वो इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं. आम्रपाली  38 साल की हो गई हैं लेकिन उन्होने अभी तक शादी नहीं की है. अब आम्रपाली ने अपने क्रश को लेकर खुलासा किया है. जिसे सुन कर हर कोई दंग रह गया.

किसपे है आम्रपाली का क्रश ?

सिद्धार्थ कनन के साथ पॉडकास्ट में आम्रपाली ने खुलासा किया कि अभिनेता शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) पर उनका क्रश था. आम्रपाली ने बताया कि शोएब में उन्हें शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की झलक मिलती थी. आपको बता दें कि शोएब शादी-शुदा हैं उनकी शादी टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ से हुई है.

आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे और शोएब ने साथ में टीवी सीरियल ‘पलकों की छांव’ की थी. यह आम्रपाली के करियर की शुरुआत टीवी सीरियल थी.आम्रपाली ने शोएब के साथ काम करने को लेकर कहा कि ‘वह हर चीज में परफेक्ट हैं. चाहे वो रील लाइफ या रियल लाइफ हो. आम्रपाली ने कहा कि ‘शोएब बहुत मेहनती थे. शोएब भोपाल से मुंबई आए थे. उनमें काम के प्रति जुनून था. वो अपना काम शिद्दत से करते थे, चाहे आंधी हो या तूफान, वो हमेशा सेट पर 15 मिनट पहले पहुंच जाते थे.’

पॉडकास्ट के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली ने यह भी बताया कि उनके माता-पिता भी शोएब को पसंद करते थे. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें शोएब पर क्रश था. शूटिंग के दौरान आम्रपाली शोएब को चिढ़ाती थीं.

दीपिका कक्कड़ को लेकर कही ये बात

आम्रपाली ने शोएब की पत्नी दीपिका कक्कर (Dipika Kakar)के शादी के बाद इंडस्ट्री में काम न करने पर कहा कि वो दीपिका को पर्सनली नहीं जानतीं. लेकिन दीपिका को देखकर लगता है कि वह अपनी निजी जिंदगी में काफी खुश हैं और अगर वह खुश हैं तो यह खुशी ही मायने रखती है.

Your Fault का बोल्ड प्लॉट, फैन्स बोले , ये तो पिक्चर परफेक्ट है

11 साल बाद शोएब से मुलाकात

11 साल बाद शोएब से मुलाकात को लेकर आम्रपाली दुबे ने कहा कि एक फिल्म प्रमोशन के दौरान उनकी मुलाकात शोएब से हुई. उन्होने कहा कि  मिलने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि दोनों इतने सालों बाद मिल रहे हैं. आम्रपाली ने शोएब के साथ इस मुलाकात को यादगार बताया.

2013 में की पहली भोजपुरी फिल्म

2005 में ज़ी टीवी पर ‘साथ फेरे’ नाम का एक टीवी सीरियल शुरू हुआ, जिसमें 2008 के आखिर में जेनरेशन लीप दिखाया गया. आम्रपाली दुबे ने इस सीरियल में लीड कपल की बेटी के तौर पर एंट्री की. इसके बाद आम्रपाली ने दो-तीन और सीरियल किए और सभी हिट रहे. 2013 में आम्रपाली को उनकी पहली भोजपुरी फिल्म ‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ ऑफर हुई और उन्होंने वहीं काम करना शुरू कर दिया. 2014 में फिल्म ‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ रिलीज़ हुई, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिर आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री में छा गईं.

पहले बाथरूम में हिलाई कमरिया, फिर सोशल मीडिया स्टार ने कैमरा के सामने गिराया टॉवल और दिखाया हुस्न!

Tags: Amrapali Dubey CrushBhojpuri Superstar AmrapaliDipika KakarShoaib Ibrahim
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
टीवी के स्टार एक्ट्रेस के पति पर है आम्रपाली की नजर, नाम सुन पवन सिंह से निरहुआ तक सब दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

टीवी के स्टार एक्ट्रेस के पति पर है आम्रपाली की नजर, नाम सुन पवन सिंह से निरहुआ तक सब दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टीवी के स्टार एक्ट्रेस के पति पर है आम्रपाली की नजर, नाम सुन पवन सिंह से निरहुआ तक सब दंग
टीवी के स्टार एक्ट्रेस के पति पर है आम्रपाली की नजर, नाम सुन पवन सिंह से निरहुआ तक सब दंग
टीवी के स्टार एक्ट्रेस के पति पर है आम्रपाली की नजर, नाम सुन पवन सिंह से निरहुआ तक सब दंग
टीवी के स्टार एक्ट्रेस के पति पर है आम्रपाली की नजर, नाम सुन पवन सिंह से निरहुआ तक सब दंग