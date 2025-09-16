पहले बाथरूम में हिलाई कमरिया, फिर सोशल मीडिया स्टार ने कैमरा के सामने गिराया टॉवल और दिखाया हुस्न!
Neha Singh Video: सोशल मीडिया सेंसेशन नेहा सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने से पहले आप फोन की स्क्रीन छिपा लें. वायरल वीडियो में नेहा सिंह बाथरूम में टॉवल पहन डांस करती दिख रही हैं और फिर वह उसे कैमरा के सामने गिरा भी देती हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 16, 2025 9:07:14 AM IST

Neha Singh Instagram Reel: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नेहा सिंह (Neha Singh) का बोल्ड अवतार और सेक्सी लुक अक्सर ही इंटरनेट का हॉट टॉपिक बना रहता है. नेहा सिंह कभी अपनी बिकिनी फोटोज से कहर मचाती हैं, तो कभी सिजलिंग डांस मूव्स का जलवा दिखाती हैं. नेहा सिंह ने अपने इसी टैलेंट के दम पर इंस्टाग्राम पर 1 या 2 नहीं, बल्कि 5.2 मिलियन फॉलोअर्स बना लिए हैं. यही वजह है कि नेहा का कोई भी वीडियो या फोटो इंस्टाग्राम पर आती है तो वह मिनटों में वायरल हो जाती है. हाल में भी नेहा (Neha Singh Video) का एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें वह अपनी ऐसी अदाएं दिखा रही हैं, जिन्हें देखने से पहले आपको अपने फोन की स्क्रीन छिपानी पड़ सकती है. 

नेहा सिंह का बोल्ड अवतार मचा रहा इंटरनेट पर बवाल!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया स्टार नेहा सिंह (Neha Singh Instagram) बाथरूम में सिर्फ टॉवल या बाथरोब पहने दिखाई दे रही हैं. बाथरोब में वह पहले कैमरा के सामने अपनी सेक्सी अदाएं दिखाती हैं और फिर कैमरा के सामने घूम जाती हैं. लेकिन, वीडियो यहीं नहीं खत्म होता है. नेहा इसके बाद कैमरा के सामने ही अपना टॉवल यानी बाथरोब गिरा देती हैं और फिर कमर भी मटकाती हैं. इस चक्कर में उनका टॉवल और नीचे गिर जाता है, लेकिन सोशल मीडिया सेंसेशन प्राइवेट पार्ट को कवर करने के लिए बड़ा-सा दिल वाला इमोजी लगा देती हैं.  

View this post on Instagram

A post shared by Neha (@nehasingh9902)

नेहा सिंह इसके बाद फिर अपनी बॉडी को टॉवल से कवर करती हैं और कैमरा के सामने हॉट मूव्स दिखाना शुरू कर देती हैं. आखिरी में वह मुस्कुराकर और मस्ती में उछलती भी नजर आती हैं. सोशल मीडिया सेंसेशन नेहा सिंह का यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें, यह उनका नया नहीं, बल्कि दो साल पुराना वीडियो है. 

कौन हैं नेहा सिंह?

नेहा सिंह (Who is Neha Singh) की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, फेसबुक और यूट्यूब पर भी नेहा सिंह के कई फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं. ऐसे में नेहा सिंह को सोशल मीडिया स्टार या सेंसेशन कहना गलत नहीं होगा. वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह भी दावा करती हैं कि नेहा सिंह एक एक्ट्रेस भी हैं. इतना ही नहीं, उनका नाम कई प्रोजेक्ट्स से जुड़ भी चुका है लेकिन अभी तक वह किसी बड़ी फिल्म या वेब सीरीज में दिखाई नहीं दी हैं. 

Tags: bollywood newsentertainment newsNeha SinghNeha Singh InstagramNeha Singh Video
