Your Fault का बोल्ड प्लॉट, फैन्स बोले , ये तो पिक्चर परफेक्ट है

मूवीज देखना तो हम सब को पसंद होता है, लेकिन सारी फिल्में हमें अच्छी नहीं लगती और कुछ की तो कहानी भी समझ नहीं आती पर ज्यादातर ऐसा भी होता है कुछ मूवीज लोगों की लव लाईफ से जूड़ी होती है और कई लोग उस कहानी को देखकर खुद की जिंदगी के बारे में भी सोचते है लेकीन आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं. जिसे शायद आप सभी ने देख ली होगी या कहे देख रहे होंगे और कुछ इस मूवी के लास्ट पार्ट का इंतजार कर रहें होंगे, तो चलिए हम आपको बता दे की हम फ़िल्म My Fault (Culpa Mía) के बारे में जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर 2023 में रिलीज हो चुकी है और युवाओं के बीच जबरदस्त धूम मचाई बल्कि एक बड़ा दर्शक वर्ग अपनी ओर खींचा।तो चलिए जानते है इस मूवी के बारे कुछ खास बाते







निर्देशन और निर्माण

फिल्म का निर्देशन “डोमिंगो गोंजालेज” ने किया है और इसे पोकीप्सी फिल्म्स इसे प्रोड्यूस किया.अगर हम फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, स्क्रीनप्ले और लोकेशंस की बात करे तो इसे एक ग्लैमरस टच दिया गया है और इसे अमेजन ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज़ कर और बड़ा दर्शक वर्ग उपलब्ध कराया। फिल्म की सफलता रही कि तुरंत इसके सीक्वेल्स Your Fault (Culpa Tuya) और Our Fault (Culpa Nuestra) को बनाया गया वहीं, 2025 में इसका अंग्रेज़ी रीमेक माई फॉल्ट:लंदन भी बना, जिसे डैनी गर्डवुड और चार्लोट फास्लर ने निर्देशित किया था.



कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस

इस मूवी के मुख्य किरदारों की बात करें तो इस मूवी में निकोल वालेस के साथ नोहा ने रोल प्ले किया है, जिसमें हम आपको बता दे की दोनों की ऐक्टिंग इतनी अच्छी थी की लोगों ने रीयल लाईफ में भी उन्हें कपल मान लिया था और साथ ही हम आपको ये भी बता दे की लोगों को दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग रही की दर्शक तुरंत उनके इमोशंस और पैशन और पैशन से जुड़ गए।

कहानी और प्लॉट

फिल्म की कहानी काफी काफी इंटेंस और ड्रामैटिक है. जिसमे नोहा अपनी माँ के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है और वहीं उसकी मुलाकात अपने नए स्टेप भाई निक से होती है. शुरुआत में दोनों के बीच झगड़े और तकरार होती है। मगर धीरे यह तकरार आकर्षण में बदलने लगती है. यहां से कहानी में रोमांस की एंट्री होती है, जो इसे और इंटेस बना देती है.हम आपको बता दे की दोनो के बीच की केमिस्ट्री स्कीन पर बेहद ह़ॉट और ग्लैमरस तरीके से दिखाई जाती है, लेकिन कहानी में टिव्सट आता है जब उनके रिलेशन को सब गलत मानते है लेकिन दोनों अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं और कहानी में सस्पेंस भी है. नोह के पिता, जिसमें मृत समझा गया था, असल में ज़िंदा निकलते हैं और अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने लौटते हैं.

आगे की झलक

सीक्वेल योर फॉल्ट में नीक और नोहा के रिश्ते में और दूरीया बढ़ती जाती है। समाज,परिवार और उनकी अपनी कमजोरियाँ रिश्ते की परीक्षा लेती हैं.ऑवर फोल्ट तीसरे और लास्ट पार्ट है. जिसमें यह सवाल उठेगा कि क्या उनका प्यार वाकई लंबे समय तक टिक सकता है या नहीं.

