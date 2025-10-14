Home > भोजपुरी > Pawan Singh से तलाक लेंगी ज्योति सिंह, एलिमनी में मांगे करोड़ों रुपये; सुन धनश्री-नताशा भी ताकती रह जाएंगी मुंह!

Pawan Singh Controversy: पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. दोनों काफी समय से एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. एक्टर अपनी बीवी से तलाक चाहते हैं. ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक के बदले करोड़ों की एलिमनी डिमांड की है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 14, 2025 3:12:00 PM IST

Pawan Singh Wife Controversy: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) काफी समय से विवादों में चल रहे हैं. उनकी पर्सनल लाइफ खुली किताब की तरह सबके सामने आ चुकी है. पत्नी ज्योति सिंह ने एक्टर पर कई आरोप लगाए हैं. जिनके चलते वह सुर्खियों में चल रहे हैं. दोनों तरफ से फुल ड्रामा जारी है. पवन सिंह की पहली शादी साल 2024 में नीलम सिंह (Neelam Singh) से हुई थी. हालांकि उन्होंने शादी के कुछ ही महीनों बाद सुसाइड कर ली थी. जिसकी वजह का खुलासा आज तक नहीं हुआ है. पवन सिंह ने इसके बाद दूसरी शादी साल 2018 में की थी. 

पवन सिंह-ज्योति सिंह का विवाद 

पवन सिंह ने दूसरी शादी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) के साथ की थी. हालांकि इस शादी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है. दोनों पिछले काफी समय से एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. दोनों के बीच जमकर बवाल चल रहा है. सारा झगड़ा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है. घर की बात अब सार्वजनिक हो चुकी है. पवन सिंह काफी समय से ज्योति से तलाक लेना चाहते हैं. इस बीच खबर आ रही है, कि ज्योति एलिमनी में एक्टर से 30 करोड़ की डिमांड कर रही हैं. 

30 करोड़ एलिमनी मांग रहीं ज्योति सिंह 

दरअसल पवन सिंह के वकील ने हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया है. इंटरव्यू में वकील बता रहे हैं कि- ज्योति सिंह एक्टर से 30 करोड़ एलिमनी की डिमांड कर रही हैं. वकील ने कहा कि ज्योति ने एलिमनी में पवन सिंह से 30 करोड़ रुपये मांगे हैं. हालांकि अभी कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं आया. कोर्ट से आदेश नहीं आएगा, तब तक कुछ भी नहीं किया जाएगा. इन दोनों को घर पर आराम से बात कर लेनी चाहिए. मीडिया में इस तरह की बातों को लाना ठीक नहीं है. इतनी बेइज्जती के बाद उन्हें कौन ही रखेगा. पवन सिंह को बस तलाक चाहिए. ज्योति कितनी भी एलिमनी मांग लें उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सही फैसला कोर्ट की तरफ से किया जाएगा. 

इस शो में नजर आए थे पवन सिंह

बता दें कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है. वह हाल ही में रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आए थे. वह कई हफ्ते तक शो में मौजूद रहे. हालांकि उन्हें शो बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा. पवन सिंह ने राजनीति के चलते यह शो छोड़ा था.

Tags: Bhojpuri Newsbhojpuri starJyoti SinghPawan singh
