क्या पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली? ज्योति सिंह संग विवाद के बीच वरमाला का Video वायरल

Pawan Singh Viral Video: बिहार चुनाव से पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खूब लाइमलाइट का हिस्सा बने हुए हैं. पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने ऐसे-ऐसे आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पावर स्टार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं. ऐसे तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का मामला पिछले 5 सालों से चल रहा है, लेकिन इन दिनों एक-दूसरे पर आरोपबाजी से भोजपुरी एक्टर और उनकी पत्नी हर तरफ छाए हुए हैं. इन्हीं सब के बीच पवन सिंह (Pawan Singh Video) का एक नया वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह एक लड़की को वरमाला पहनाते नजर आ रहे हैं. पावर स्टार का यह वीडियो देख उनके फैंस का दिमाग चकरा गया है.

क्या पवन सिंह ने विवादों के बीच कर ली तीसरी शादी?

पवन सिंह (Pawan Singh Controversies) का वायरल वीडियो देख आप भी यह सोच रहे हैं कि पावर स्टार ने तीसरी शादी कर ली है, तो रुक जाइए और भूलिए मत वह एक्टर हैं. जी हां, पवन सिंह ने तीसरी बार शादी नहीं की है, बल्कि यह उनकी किसी फिल्म की शूटिंग या क्लिप है. जिसमें वह व्हाइट कलर के कपड़ों में नजर आ रहे हैं और लड़की को पीले फूलों की वरमाला पहना रहे हैं.

वायरल वीडियो में दिख रही लड़की का नाम अनुपमा यादव है और यह भी भोजपुरी एक्ट्रेस हैं. दोनों ही भोजपुरी एक्टर्स वायरल वीडियो में किसी शूट के लिए एक्ट कर रहे हैं. बता दें, पवन सिंह का ज्योति सिंह से अभी तलाक नहीं हुआ है. ऐसे में पावर स्टार चाहे भी तो शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी.

पत्नी ज्योति ने लगाए हैं पवन सिंह पर गंभीर आरोप

पवन सिंह और ज्योति सिंह (Pawan Singh Wife) के बीच कई दिनों से आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं. इन्हीं आरोपों के बीच एक बार ज्योति सिंह ने कहा था कि पवन सिंह बच्चे की बात करते हैं. अगर किसी को बच्चे इतने प्यारे होंगे तो वह अबॉर्शन की गोलियां नहीं खिलाएगा. जब भी कुछ होता था तो वह मुझे गर्भपात की गोलियां खिला देते थे. इतना ही नहीं, ज्योति (Jyoti Singh) का यह भी कहना है कि वह शादी के बाद लगभग डेढ़ साल पवन सिंह के साथ रही हैं, उसके बाद उनके बीच दूरियां आ गई थीं. यही वजह है कि उन लोगों का 5 साल से तलाक का केस चल रहा है.

