मरते-मरते बची…अक्षरा सिंह ने ब्रेकअप के बाद पवन सिंह पर लगाए थे बड़े इल्जाम

Akshara Singh Allegations on Pawan Singh: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खूब सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. उनका और पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) का तलाक मामला पिछले 5 साल से चल रहा है जिसका विवाद अब गहराता जा रहा है. जहां एक तरफ पत्नी टॉर्चर और कई गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं पवन सिंह (Pawan Singh) भी अपना बचाव करने के लिए तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. लेकिन, ऐसा पहली बार नहीं है जब पवन सिंह की पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में आई है. इससे पहले जब वह अक्षरा सिंह के साथ रिश्ते में थे, तब भी पवन सिंह खूब चर्चाओं में बने हुए थे.

अक्षरा सिंह ने ब्रेकअप के बाद लगाए थे गंभीर आरोप

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के रिलेशनशिप ने भी खूब विवादों में अपनी जगह बनाई थी. पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद अक्षरा सिंह टूट गई थीं और उन्होंने पावर स्टार के कई राज खोले थे. एक इंटरव्यू में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने कहा था कि पवन सिंह मारपीट और टॉर्चर करते थे. इतना ही नहीं, अक्षरा का यह भी कहना था कि पवन सिंह ने उन्हें जाने से मारने की धमकी भी दी थी.

पवन सिंह ने कर दिया था कमरे में बंद?

भोजपुरी पावर स्टार ने दो शादियां की हैं, जिसमें से पहली 2014 में हुई थी. पत्नी के निधन के बाद पवन सिंह (Pawan Singh First Wife), एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे. हालांकि, उन्होंने 2018 में ज्योति सिंह से शादी कर ली थी. पवन सिंह की शादी पर अक्षरा सिंह का कहना था, जब उनकी (पवन) शादी होने वाली थी, तो मुझे एक घर में बंद कर दिया गया था. वह जैसे-तैसे वहां से निकल पाई थीं.

लोगों ने भी किया अक्षरा सिंह को परेशान!

अक्षरा सिंह (Akshara Singh Controversies) ने अपने एक अन्य इंटरव्यू में बताया था, उन्हें काम के ऑफर आने बंद हो गए थे. पूरी इंडस्ट्री एक तरफ थी और वह अकेले इंसाफ के लिए लड़ रही थीं. इस इंडस्ट्री में हीरोइनें न लड़ती हैं और न आवाज उठाती हैं, बस दूसरों के कहने पर चलती रहती हैं.

अक्षरा ने यह भी कहा था, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, वह जिंदा हैं, यही एक बड़ी उपलब्धि है. क्योंकि जब उन्होंने केस किया था जब लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया था. कहते थे, इसका काम छीन लो, यूपी-बिहार में रहने मत दो, इसे मार डालो, लोग तेजाब लेकर पीछे भी पड़े थे…

