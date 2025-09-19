थम गई असमिया संगीत की ‘धड़कन’, कौन थे जुबीन गर्ग जिन्होंने सिंगापुर में ली अंतिम सांस

प्रसिद्ध असमिया गायक और संगीतकार जुबीन गर्ग की तबीयत अचानक बिगड़ने से उनका निधन हो गया. वह नॉर्थईस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने सिंगापुर गए थे, जहाँ पैराग्लाइडिंग करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया. उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. इंडिया टुडे के अनुसार, उनका निधन हो गया है. खबरों के अनुसार, स्कूबा डाइविंग करते समय समुद्र में उनका एक्सीडेंट हो गया. सिंगापुर पुलिस ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और पास के एक अस्पताल ले गई, जहाँ आईसीयू में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

विवादों में रहें हैं जुबीन गर्ग

इमरान हाशमी की फिल्म “गैंगस्टर” के सुपरहिट गाने “या अली” से रातोंरात स्टार बने ज़ुबिन गर्ग पहले भी कई विवादों में रहे हैं, ज़ुबिन गर्ग कई विवादों में रहे हैं. 2019 में, उन्होंने “ब्राह्मणों को मार देना चाहिए” कहकर लोगों को नाराज़ कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए गए थे. अप्रैल 2024 में, उन्होंने एक बिहू संगीत समारोह में एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू भगवान कृष्ण केवल एक इंसान थे. इसके कारण उन्हें माजुली जिला सत्र महासभा से प्रतिबंधित कर दिया गया और जनता में काफी आलोचना और बहस छिड़ गई.

जुबीन गर्ग की करियर की मुख्य बातें

ज़ुबिन गर्ग का संगीत और फिल्म दोनों में सफल करियर रहा है:

संगीत करियर:

पहला एल्बम: उनका पहला एल्बम, “अनामिका”, 1992 में रिलीज़ हुआ और पूर्वोत्तर में बहुत लोकप्रिय हुआ.

बॉलीवुड में सफलता: उन्होंने फ़िल्म “गैंगस्टर” (2006) के हिट गाने “या अली” से व्यापक प्रसिद्धि हासिल की.

बहुभाषी प्रतिभा: ज़ुबीन ने असमिया, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और मराठी सहित 40 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं.

विपुल संगीत: उन्होंने 32,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं, जिससे वे भारत के सबसे सक्रिय गायकों में से एक बन गए हैं.

75वें बर्थडे पर जावेद अख्तर संग रोमांटिक हुईं शबाना आजमी, रेखा और माधुरी ने भी सजाई महफिल

अभिनय करियर:

पहली फ़िल्म: उन्होंने असमिया फ़िल्म “तुमि मुर माथु मुर” से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की.

उल्लेखनीय अभिनय: उन्होंने कई असमिया फ़िल्मों, जैसे “मोन जय”, “मिशन चाइना” और “कंचनजंघा” में अभिनय किया है.

ज़ुबीन गर्ग की कुल संपत्ति

2024 तक, ज़ुबीन गर्ग की कुल संपत्ति लगभग 8 मिलियन डॉलर आंकी गई है. वह अपनी अधिकांश आय गायन, गीत लेखन, संगीत रचना और असमिया, बंगाली और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय से अर्जित करते हैं. उनकी आय में संगीत बिक्री, संगीत कार्यक्रम, फिल्म निर्माण और विज्ञापन शामिल हैं.

पहले भी बिगड़ चुकी है उनकी तबीयत

बता दें कि इस साल मई में भी उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी. पेट में तेज दर्द के बाद उन्हें गुवाहाटी के नेमकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जुबीन असमिया फिल्म “भाईमन दा” के प्रीमियर शो में शामिल हुए थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए भर्ती होने की सलाह दी.

Bigg Boss 19 : न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र … फिर भी क्यों तान्या मित्तल रखती है करवाचौथ का व्रत ?