75वें बर्थडे पर जावेद अख्तर संग रोमांटिक हुईं शबाना आजमी, रेखा और माधुरी ने भी सजाई महफिल

Shabana Azmi Javed Akhtar Dance Video: बॉलीवुड की एवरग्रीन क्वीन शबाना आज़मी (Shabana Azmi) ने अपना 75वां बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया कि सोशल मीडिया पर बस उन्हीं की चर्चा हो रही है. ये रात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी, जब रेखा (Rekha), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit), विद्या बालन (Vidya Balan), उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) जैसी बॉलीवुड डीवाज एक ही मंच पर झूमती नजर आईं.

पार्टी की सबसे हाइलाइट क्लिप वो रही, जब शबाना आज़मी और जावेद अख्तर ने मिलकर ‘Pretty Little Baby’ पर डांस किया. उनके बीच की केमिस्ट्री और एनर्जी देखकर हर किसी का दिल गदगद हो गया. वहीं, एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें रेखा, माधुरी और बाकी OG Queens of Bollywood साथ मिलकर कैसी पहेली जिंदगानी (Kaisi Paheli Zindagani) पर परफॉर्म कर रही थीं. वाकई ये मोमेंट बॉलीवुड हिस्ट्री का हिस्सा बनने लायक है.

रेट्रो और मॉडर्न का परफेक्ट ब्लेंड

शबाना ने इस मौके पर गॉर्जियस मैरून फ्लोईंग आउटफिट पहना, जबकि जावेद अख्तर रेड कुर्ता और ब्लैक नेहरू जैकेट में रॉयल लगे. पार्टी में हर किसी का स्टाइल और एटीट्यूड देखने लायक था. महफिल देखकर ऐसा लग रहा था मानो रेट्रो और मॉडर्न का परफेक्ट ब्लेंड हो.

गेस्ट लिस्ट में इंडस्ट्री के बड़े नाम

बात करें गेस्ट लिस्ट की तो इसमें थे, शबाना आजमी के बेटे और एक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar), करण जौहर (Karan Johar), फराह खान (farah Khan), नीना गुप्ता (Neena Gupta) और इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे. सभी ने अपने-अपने अंदाज में इस रात को यादगार बनाया. सोशल मीडिया पर पार्टी का वीडियो वायरल होते ही फैंस ने इन्हें OG Queens और Bollywood Glam Night कहकर ट्रेंड कर दिया.

रियल स्टार्स शबाना आजमी

75 की उम्र में भी शबाना आज़मी का चार्म और पर्सनैलिटी साबित करती है कि रियल स्टार्स कभी फीके नहीं पड़ते. वहीं, जावेद अख्तर का स्टाइल भी काबिले तारीफ था. अब फैंस जमकर पार्टी के क्लिप्स और वीडियोज शेयर और लाइक कर रहे हैं. करियर की बात करें तो शबाना अपने जमाने की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार थीं. उनकी एक्टिंग और पर्सनालिटी को लोग आज भी भूले नहीं. बड़े-बड़े अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली शबाना का अंदाज हमेशा से हटकर था.