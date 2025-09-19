Bigg Boss 19 : न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र … फिर भी क्यों तान्या मित्तल रखती है करवाचौथ का व्रत ?
Bigg Boss 19 Tanya Mittal : बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड से एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें तान्या मित्तल की एक बात ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है-

By: sanskritij jaipuria | Published: September 19, 2025 4:18:28 PM IST

Bigg Boss 19 Tanya Mittal : रियलिटी शो बिग बॉस 19 हर दिन लोगों को कंटेस्टेंट्स की दिलचस्प बातचीत और नए खुलासों से रूबरू कराया जा रहा है. इस सीजन में शामिल हुए लोग न सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरिएंस शेयर कर रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी बयान सामने आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल ने शो में एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को चौंका दिया.

अविवाहित होकर भी रखती हैं करवाचौथ का व्रत

शो के एक हालिया एपिसोड में तान्या मित्तल ने बताया कि वो शादीशुदा नहीं हैं, फिर भी करवाचौथ का व्रत रखती हैं. इस बात पर उनके साथ मौजूद अन्य कंटेस्टेंट्स नीलम गिरी और नेहल चुडासमा हैरान रह गए. जब तान्या से पूछा गया कि वो किसके लिए रखती हैं, तो उन्होंने बताया कि- “ये अच्छे पति के लिए किया जाता है शादी से पहले.”

‘सच्चे मन से रखूं तो मिलेगा अच्छा हमसफर’

नेहल चुडासमा ने आगे सवाल किया कि “पति लोग क्या करते हैं अच्छी पत्नी पाने के लिए?” इस पर तान्या ने मुस्कराते हुए जवाब दिया- “मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं, लेकिन मैं अपना काम करती हूं. मेरा मानना है कि अगर मैं सच्चे मन से करवाचौथ का व्रत रखूंगी, तो भगवान मुझे एक अच्छा जीवनसाथी जरूर देंगे.” तान्या की ये बात सुनकर बाकी सदस्य हैरान हो गए.

कौन हैं तान्या मित्तल?

तान्या मित्तल का जन्म 27 सितंबर 2000 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था. उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है. पेशे से वो एक बिजनेसवुमन, मॉडल और स्पिरिचुअल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. इंस्टाग्राम पर तान्या की अच्छी फैन फॉलोइंग है और वो खुद को बहुत अमीर बताती हैं. हालांकि शो में उनके दावों को लेकर अन्य प्रतियोगी कभी-कभी शक जताते भी नजर आते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बयान

तान्या का ये वीडियो इंस्टाग्राम पेज “जियो हॉटस्टार रियलिटी” पर शेयर किया गया, जिसमें उनके करवाचौथ व्रत को लेकर दिए गए बयान पर कैप्शन लिखा गया- “अच्छे पति के लिए रखती है तान्या करवाचौथ का व्रत, क्या इससे मिल जाएगा उन्हें अपने सपनों का राजकुमार?”

तान्या मित्तल की सोच और विश्वास ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद परंपराएं सिर्फ रिश्तों में नहीं, विश्वास में भी निभाई जाती हैं.

