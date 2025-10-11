‘नकली आदमी’ है राज शमानी!, अनुपम खेर ने खोल दी पोल, असलियत जान भड़के फैंस

Anupam Kher Viral Video: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टरों की जब भी बात आती है तब अनुपम खेर का नाम जरूर लिया जाता है. अनुपम खेर अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए भी जाने जाते हैं. ऐसे में कई बार उनकी बातें कंट्रोवर्सी की वजह भी बन जाती हैं. यहां भी हम अनुपम खेर की एक ऐसी ही बात का जिक्र करने जा रहे हैं जहां उन्होंने फेमस पॉडकास्टर को नकली बता दिया था. हालांकि, अनुपम खेर ने अपने इंटरव्यू में किसी का नाम नहीं लिया था. लेकिन, जब उनके इंटरव्यू का वीडियो सामने आया तब लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसे राज शमानी से जोड़ना शुरू कर दिया.

क्या अनुपम खेर ने राज शमानी को बोला नकली आदमी?

दरअसल, अनुपम खेर कुछ समय पहले अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट का प्रमोशन कर रहे थे. जिसकी लिए उन्होंने बैक-टू-बैक इंटरव्यू भी दिए. चलचित्र टॉक्स के साथ इंटरव्यू में अनुपम खेर ने एक पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया था.

अनुपम खेर का कहना था कि वह एक पॉडकास्ट में गए थे, जहां होस्ट ने उनसे सलाह मांगी. अनुपम कहते हैं कि उन्होंने खुद नहीं दी, बल्कि सामने से मांगी गई थी. एक्टर आगे कहते हैं कि उन्होंने सलाह दी लेकिन, पॉडकास्ट जब रिलीज हुआ तो उसमें से वह पार्ट हटा दिया था. इसके बाद अनुपम कहते हैं कि इसका मतलब वो नकली है.

ये भी पढ़ें: कैमरे पर क्लीवेज, प्राइवेट पार्ट दिखा रहे इंफ्लूएंसर! सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए चल रहा ‘नंगा नाच’

कैसे हुआ राज शमानी से कनेक्शन?

अनुपम खेर इंटरव्यू में सलाह के बारे में बताते हैं, बेटा जो तुझमें यह चेंज आ रहा है ना, यह नजर आ रहा है मुझे. सक्सेस का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए. सक्सेस का मतलब और नम्रता होनी चाहिए, आप बात करते समय तो बहुत नम्र हो रहे हो मगर जो आपके ऑफिस का एटमोस्फेयर है वो चेंज हो गया है. तुम एक छोटे शहर से आए हो…

अनुपम खेर कहते हैं, उसने यह हिस्सा काट दिया. फिर कहते हैं यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि वह फेक है और जब भी उसकी बात सुनता हूं तो हमेशा सवाल करता हूं कि यह तो फेक आदमी है.

राज शमानी के फैंस भड़के

अनुपम खेर ने अपने इंटरव्यू में किसी का नाम नहीं लिया है, फिर भी राज शमानी का इससे कनेक्शन हो गया है. ऐसे में राज शमानी के फैंस भड़कते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ऑफिस के इंटीरियर में बदलाव आने का मतलब नहीं है कि उसके अंदर बदलाव आया है…प्लीज उसे बेइज्जत न करें क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं. तो वहीं, एक ने लिखा कि एक्टर की जल गई है. अनुपम के इंटरव्यू के कई क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें इसी तरह से एक्टर और पॉडकास्टर के फैंस बंटे नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: पहले 2 महीने में… RJ महवश के साथ समय रैना का Podcast वायरल, Chahal का रिएक्शन सोशल मीडिया पर मचा रहा तहलका!