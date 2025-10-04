पहले 2 महीने में… RJ महवश के साथ समय रैना का Podcast वायरल, Chahal का रिएक्शन सोशल मिडीया पर मचा रहा तहलका!
कॉमेडियन समय रैना और RJ माहवेश के ऐड ने युजवेंद्र चहल व धनश्री वर्मा के विवाद पर इशारे कर सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया. चहल ने मजाक में केस की चेतावनी भी दी.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: October 4, 2025 7:37:06 PM IST

Samay Raina Podcast : कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार वजह है एक कॉस्मेटिक ब्रांड का मजेदार ऐड, जिसमें वे नजर आए RJ माहवेश के साथ जो अफवाहों के मुताबिक, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड बताई जाती हैं.

इस वीडियो ने फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच हलचल मचा दी है, क्योंकि इसमें भले ही धनश्री वर्मा का नाम सीधे तौर पर न लिया गया हो, लेकिन संकेत इतने साफ हैं कि लोगों को इसे समझने में देर नहीं लगी.

यू, जी और राइज एंड फॉल – क्या था वीडियो में?

समय रैना ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें माहवेश से बातचीत करते हुए वो कहते हैं कि उनका पसंदीदा अक्षर ‘यू, जी’ है- जो सीधे तौर पर युजवेंद्र चहल की ओर इशारा माना गया. माहवेश कहती हैं कि उन्हें ‘एम’ पसंद है, जो शायद खुद के नाम ‘माहवेश’ के लिए है.

वहीं एक और लाइन ने सभी का ध्यान खींचा जब समय कहते हैं- बीच में बस राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, पर अब सब सही है. बस पहले दो महीने में एक इश्यू था. ये डायलॉग फैंस को धनश्री वर्मा के उस बयान की याद दिला गया, जिसमें उन्होंने रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में कहा था कि शादी के दो महीने बाद ही चहल ने उन्हें धोखा दिया.

8 करोड़ का सवाल और 4 करोड़ का जवाब

ऐड में एक और दिलचस्प पल आता है जब समय रैना माहवेश से पूछते हैं: 8 करोड़ का आधा कितना होता है? माहवेश कहती हैं ‘4 करोड़’ और थोड़ी हैरान हो जाती हैं. ये लाइन लोगों को धनश्री द्वारा कथित रूप से मांगे गए 4.75 करोड़ रुपये के गुजारा भत्ते की ओर इशारा लगती है.

वहीं, समय ‘पॉडकास्ट करते हैं’ जैसी बातें भी करते हैं, जिससे लोग इसे धनश्री के हालिया पॉडकास्ट पर कटाक्ष मान रहे हैं.

बी योर ओन शुगर डैडी – वही टीशर्ट, नया ताना?

ऐड के लास्ट में समय रैना एक खास टीशर्ट पहने नजर आते हैं, जिस पर लिखा है: ‘Be Your Own Sugar Daddy’.. ये वही लाइन है, जो युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से तलाक के वक्त कोर्ट में पहनी हुई टीशर्ट थी. इस तरह, ये पूरा ऐड क्रिप्टिक बातों से भरा हुआ था, जिसे फैंस ने बारीकी से पकड़ लिया.

चहल का रिएक्शन 

ऐड शेयर करते हुए समय रैना ने कैप्शन में लिखा: पॉडकास्ट करने में फट गई RJ माहवेश, इसके जवाब में युजवेंद्र चहल ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया: एक और केस के लिए तैयार हो जा, समय रैना 4करोड़.

इस बातचीत की एक झलक भी समय ने अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर की, जहां उन्होंने चहल के साथ एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें चहल हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं. समय ने लिखा: लव यू मेरे शुगर डैडी.

 

