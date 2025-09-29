कैमरे पर क्लीवेज, प्राइवेट पार्ट दिखा रहे इंफ्लूएंसर! सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए चल रहा ‘नंगा नाच’
Viral Video Trend: सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स बटोरने के लिए इंफ्लूएंसरों ने 'नंगा नाच' करना शुरू कर दिया है. कोई प्राइवेट पार्ट और क्लीवेज दिखाकर लाइक्स बटोर रहा है, तो कोई कैमरा के सामने कपड़े बदल अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है.

By: Prachi Tandon | Published: September 29, 2025 2:42:19 PM IST

Social Media Trend: सोशल मीडिया का असली नाम बदलकर ‘स्किन-स्टाग्राम’ पर देना चाहिए. क्योंकि, जहां कभी लोग डांस, एक्टिंग या टैलेंट दिखाते थे, वहां अब सिर्फ क्लीवेज कट शो और बिकिनी प्रीमियर लीग चल रहा है. कंटेंट की जगह अब कैमरा के सामने कपड़े बदलना ही नए जमाने का टैलेंट बन गया है. और इसकी साफ वजह है कि हर कोई चाहता है कि उसके वीडियो पर लाखों-करोड़ों व्यूज आ जाएं. फॉलोअर्स झुंड की तरह बढ़ जाएं और लाइक्स की बारिश हो जाए. कुल मिलाकर रातों-रात स्टार बनने का प्लान है. लेकिन, सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में किसी भी हद तक जाना सही है? 

आजकल के इंफ्लूएंसर का सीधा-सा फॉर्मूला है, कपड़े घटाओ-फॉलोअर्श बढ़ाओ. यानी जितने छोटे कपड़े, उतनी लंबी रीच. यानी टैलेंट और मेहनत गई तेल लेने और बिकिनी बन गई टिकट टू फेम.

सोशल मीडिया पर चल रहा है ‘नंगा नाच’! 

कम शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया पर कंटेंट नहीं, बल्कि नंगा नाच चल रहा है. एक टाइम था जब सोशल मीडिया पर कॉमेडी, डांस, आर्ट या कोई एक्टिंग स्किल देखने को मिलता था. लेकिन, अब टैलेंट से ज्यादा ‘स्किन शो’ चल रहा है. सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियो में जितना ज्यादा स्किन शो, उतने ही ज्यादा व्यूज और पब्लिसिटी. मजा तो तब आता है जब यही इंफ्लूएंसर अपने कंटेंट को लेकर ट्रोल होते हैं और फिर किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में आकर बॉडी पॉजिटिविटी और ट्रोलिंग पर ज्ञान देतेहैं. 

क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन रहे एडल्ट साइट?

एंटरटेनमेंट के नाम पर सोशल मीडिया पर कुछ भी परोसा जा रहा है. कंटेंट नाम की चीज किसी के पास बची नहीं है, बस कैमरा के सामने कम कपड़ों में आना और फेमस हो जाना. कुछ तो इससे भी ज्यादा लिमिट क्रॉस कर चुके हैं और बिना कपड़ों के ही फोटोज-वीडियो शेयर करने लगे हैं. 

हाल-फिलहाल में ऐसी भी कई वीडियो वायरल हुई हैं जिनमें लड़कियां बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़े होकर अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है. अब ऐसा कंटेंट देखकर तो यही लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एडल्ट वेबसाइट्स में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा.

बच्चों पर पड़ रहा है गलत असर!

सोशल मीडिया पर चल रहा नंगा नाच एक बार समझदार आदमी इग्नोर भी करके आगे बढ़ जाता है. लेकिन, टीनएजर्स या छोटे बच्चों का क्या, जिनकी पहुंच में ऐसा कंटेंट बहुत ही आसानी से आ रहा है और वह भी इसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में एक पूरी जनरेशन फंसकर रह गई है. 

Tags: INFLUENCERinstagram reelsocial mediaViral Reelviral video
