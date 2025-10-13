मेरी वासनात्मक जरूरतें…26 साल छोटी प्रियंका चोपड़ा के साथ Kiss करना चाहता था एक्टर! कहता था एक्ट्रेस को बेटी

Annu Kapoor and Priyanka Chopra Controversy: बॉलीवुड से हॉलीवुड में अपने टैलेंट के दम पर पहचान बनाने वालीं प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) कई कंट्रोवर्सीज का शिकार रही हैं. लेकिन, उनकी एक फिल्म ऐसी रही है जिसमें उम्र में 26 साल बड़े एक्टर के साथ किसिंग सीन पर बवाल मच गया था. जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा और अनु कपूर (Annu Kapoor) के उस किसिंग सीन के बारे में जिसे लेकर एक्टर खूब नाराज हो गए थे. नाराजगी में एक्टर ने यह तक कह दिया था वह हीरो नहीं है इसलिए Kiss नहीं करना चाहती हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने कर दिया था Kiss के लिए मना

अब इसी किसिंग कंट्रोवर्सी पर एक बार फिर अनु कपूर (Annu kapoor controversy) ने बात की है. अनु कपूर ने हाल में एक पॉडकास्ट में प्रियंका ने किसिंग सीन करने से क्यों मना कर दिया था सवाल का जवाब दिया है. अनु कहते हैं, 7 खून माफ विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट की थी. प्रियंका के दिवंगत पिता कर्नल साहब बहुत बढ़िया आदमी थे, उनसे कभी मिलना हो जाता था. ऐसे में प्रियंका को बेटा कहकर बुलाते थे. पर अब किसिंग सीन था, तो जाहिर वह हिचकिाएगी.

अनु कपूर आगे कहते हैं, तब उन्होंने विशाल से कहा कि भैया यह सीन ही काट दो. तब विशाल को यह माजरा भी दिखाया कि ऐसा नहीं है वह किसिंग सीन नहीं करना चाहते हैं बस उन्हें प्रियंका के लिए बेटी वाली फीलिंग आ रही है. हालांकि, पहले मना करने के बाद अनु कपूर खुद ही नाराज हो गए थे.

वासनात्मक जरूरतों पर क्या बोल गए अनु कपूर?

अनु कपूर (Annu Kapoor Movies) पॉडकास्ट में आगे कहते हैं, उनकी वासनात्मक जरूरतें हैं, पर उन्हें यहीं पूरा करने की जरूरत नहीं है. आगे एक्टर कहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर विशाल कहते हैं कि यह सीन ऐसे ही नहीं लिख दिया है और वह काटेंगे नहीं. तब अनु कपूर तो राजी हो गए. हालांकि बाद में प्रियंका ने किसिंग सीन के लिए मना कर दिया था.

प्रियंका चोपड़ा के मना करने पर बवाल मच गया था. चारों तक यह बात उछल गई थी कि एक्ट्रेस ने ऑनस्क्रीन अनु कपूर को किस करने से मना किया है. इतना ही नहीं, अनु कपूर ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं प्रियंका चोपड़ा के सामने इतना छोटा हूं कि वह उनके बारे सोचे भी, लेकिन पब्लिसिटी स्टंट किसने उड़ाया पता नहीं. अपनी बात खत्म करते हुए अनु ने कहा कि उनके पास इतना दिमाग, टाइम और एनर्जी नहीं है कि इसमें लगाए. तब मैंने कह दिया था कि नहीं करती तो नहीं करती. हीरो होता तो कर लेती…

