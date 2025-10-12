तमन्ना भाटिया को देखकर सोता है ये 70 साल का एक्टर, विवादित बयान के चक्कर में हुआ ट्रोल
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > तमन्ना भाटिया को देखकर सोता है ये 70 साल का एक्टर, विवादित बयान के चक्कर में हुआ ट्रोल

तमन्ना भाटिया को देखकर सोता है ये 70 साल का एक्टर, विवादित बयान के चक्कर में हुआ ट्रोल

Annu Kapoor Viral Statement: बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में तमन्ना भाटिया को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

By: Shraddha Pandey | Published: October 12, 2025 4:47:02 PM IST

Annu Kapoor
Annu Kapoor

Annu Kapoor Viral Video: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अन्नू कपूर (Annu Kapoor) अपनी शानदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. चाहे पर्दे पर उनका किरदार हो या इंटरव्यू में उनका जवाब, अन्नू कपूर हमेशा बिना लाग-लपेट के बोलते हैं. हाल ही में उन्होंने साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) को लेकर ऐसा कमेंट कर दिया, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.

अन्नू कपूर शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में शामिल हुए थे, जहां उनसे तमन्ना भाटिया के बारे में राय पूछी गई. इस पर उन्होंने कहा, “माशा अल्लाह, क्या दूधिया बदन है.” उनके इस बयान ने हर किसी को चौंका दिया और सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं.

तमन्ना पर दिया विवादित बयान

बात यहीं खत्म नहीं हुई. जब शुभांकर ने अन्नू कपूर को बताया कि तमन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि “कुछ माएं अपने बच्चों को उनका गाना ‘आज की रात मजा हुस्न का’ गाकर सुलाती हैं,” तो एक्टर ने चुटकी लेते हुए कहा, “कितने उम्र के बच्चे? क्या 70 साल का बच्चा भी सो जाता है? मैं खुद 70 साल पुराना बच्चा हूं और 11 साल पुराना बुड्ढा.”

अन्नू कपूर ने ये क्या कह डाला?

उन्होंने आगे कहा, “अगर बहन तमन्ना अपने गानों से या अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को सुला रही हैं, तो ये अच्छी बात है. बच्चे मीठी नींद लेंगे और भगवान उन्हें सामर्थ दे कि वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें.”

सोशल मीडिया पर कटा बवाल

अन्नू कपूर का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोग इसे मज़ाकिया लहजे में ले रहे हैं, तो कुछ ने इसे अनुचित और असंवेदनशील बताया है.

विवादों के घेरे में अन्नू कपूर

बता दें कि अन्नू कपूर हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में से हैं जिनकी एक्टिंग, एंकरिंग और कॉमेडी टाइमिंग ने उन्हें खास पहचान दिलाई है. उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और अपने बिंदास बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं. लेकिन, इस बार उनके शब्दों ने उन्हें फिर से विवादों के घेरे में ला दिया है.

Tags: Annu KapoorAnnu Kapoor StatementAnnu Kapoor Viral VideoTamannaah Bhatia
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
तमन्ना भाटिया को देखकर सोता है ये 70 साल का एक्टर, विवादित बयान के चक्कर में हुआ ट्रोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

तमन्ना भाटिया को देखकर सोता है ये 70 साल का एक्टर, विवादित बयान के चक्कर में हुआ ट्रोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तमन्ना भाटिया को देखकर सोता है ये 70 साल का एक्टर, विवादित बयान के चक्कर में हुआ ट्रोल
तमन्ना भाटिया को देखकर सोता है ये 70 साल का एक्टर, विवादित बयान के चक्कर में हुआ ट्रोल
तमन्ना भाटिया को देखकर सोता है ये 70 साल का एक्टर, विवादित बयान के चक्कर में हुआ ट्रोल
तमन्ना भाटिया को देखकर सोता है ये 70 साल का एक्टर, विवादित बयान के चक्कर में हुआ ट्रोल