तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा

तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा

सैफ और अमृता की शादी साल 1991 में हुई थी उस समय सैफ महज 21 साल के थे वहीं, अमृता 33 साल की थीं. दोनों का रिश्ता 13 साल टिका था.

By: Kavita Rajput | Published: October 11, 2025 3:47:00 PM IST

तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा

Saif Ali Khan Amrita Singh divorce: सैफ अली खान (Saif Ali Khan) हाल ही में काजोल (Kajol) और ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) के चैट शो Two Much With Kajol And Twinkle में नजर आए थे. इस दौरान सैफ अली खान ने अपनी पहली वाइफ रहीं अमृता सिंह (Amrita Singh) के साथ उनके कैसे रिलेशन हैं, इसपर खुलकर बात की है. आपको बता दें कि सैफ और अमृता की शादी साल 1991 में हुई थी उस समय सैफ महज 21 साल के थे वहीं, अमृता तब 33 साल की थीं. इन दोनों की उम्र में 12 का बड़ा अंतर था. साल 2004 आते तक दोनों का तलाक हो गया था. वहीं, साल 2012 में सैफ ने करीना कपूर से दूसरी शादी कर ली थी. 

तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा

सैफ ने बताया वे आज भी अमृता के टच में हैं 

शो के दौरान सैफ ने कहा कि भले ही उनका और अमृता का तलाक हो चुका है लेकिन वे आज भी अपनी एक्स वाइफ के टच में हैं. सैफ ने आगे कहा, ‘मैंने अमृता और मेरे बारे में कई बार बात की है. 21 साल एक बड़ी ही यंग एज होती है,  ऐसे में बदलाव होना स्वाभाविक है. हम जानते थे कि हमारे बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है लेकिन बावजूद इसके हमारे दो प्यार बच्चे हैं. मैंने पता नहीं ये पहले कभी कहा है या नहीं लेकिन अमृता ने मेरी लाइफ में बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाया था’. 

तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा

सैफ ने कहा अमृता एक बेहतरीन मां हैं 

सैफ ने चैट शो में कहा कि, ‘अमृता का कंट्रीब्यूशन बेहद मायने रखता है, चीजें वैसे नहीं हुईं जैसा हम चाहते थे, ये दुर्भाग्य है लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, वे एक बहुत अच्छी मां हैं. मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि वे मेरी लाइफ में आईं, आज भी अमृता और मैं कई जरूरी बातों पर डिस्कस कर लेते हैं. हम आज भी टच में हैं’. आपको बता दें कि पहली शादी से सैफ अली खान और अमृता के घर दो बच्चों सारा अली खान और इब्राहिम अली खान का जन्म हुआ था. वहीं, करीना से दूसरी शादी के बाद सैफ के घर तैमूर और जेह का जन्म हुआ है.

Tags: Amrita Singh divorceamrita singh moviesSaif ali khanSaif Ali Khan Amrita Singh divorcesaif ali khan wives
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा
तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा
तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा
तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा