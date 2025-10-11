तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा

Saif Ali Khan Amrita Singh divorce: सैफ अली खान (Saif Ali Khan) हाल ही में काजोल (Kajol) और ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) के चैट शो Two Much With Kajol And Twinkle में नजर आए थे. इस दौरान सैफ अली खान ने अपनी पहली वाइफ रहीं अमृता सिंह (Amrita Singh) के साथ उनके कैसे रिलेशन हैं, इसपर खुलकर बात की है. आपको बता दें कि सैफ और अमृता की शादी साल 1991 में हुई थी उस समय सैफ महज 21 साल के थे वहीं, अमृता तब 33 साल की थीं. इन दोनों की उम्र में 12 का बड़ा अंतर था. साल 2004 आते तक दोनों का तलाक हो गया था. वहीं, साल 2012 में सैफ ने करीना कपूर से दूसरी शादी कर ली थी.

सैफ ने बताया वे आज भी अमृता के टच में हैं

शो के दौरान सैफ ने कहा कि भले ही उनका और अमृता का तलाक हो चुका है लेकिन वे आज भी अपनी एक्स वाइफ के टच में हैं. सैफ ने आगे कहा, ‘मैंने अमृता और मेरे बारे में कई बार बात की है. 21 साल एक बड़ी ही यंग एज होती है, ऐसे में बदलाव होना स्वाभाविक है. हम जानते थे कि हमारे बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है लेकिन बावजूद इसके हमारे दो प्यार बच्चे हैं. मैंने पता नहीं ये पहले कभी कहा है या नहीं लेकिन अमृता ने मेरी लाइफ में बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाया था’.

सैफ ने कहा अमृता एक बेहतरीन मां हैं

सैफ ने चैट शो में कहा कि, ‘अमृता का कंट्रीब्यूशन बेहद मायने रखता है, चीजें वैसे नहीं हुईं जैसा हम चाहते थे, ये दुर्भाग्य है लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, वे एक बहुत अच्छी मां हैं. मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि वे मेरी लाइफ में आईं, आज भी अमृता और मैं कई जरूरी बातों पर डिस्कस कर लेते हैं. हम आज भी टच में हैं’. आपको बता दें कि पहली शादी से सैफ अली खान और अमृता के घर दो बच्चों सारा अली खान और इब्राहिम अली खान का जन्म हुआ था. वहीं, करीना से दूसरी शादी के बाद सैफ के घर तैमूर और जेह का जन्म हुआ है.