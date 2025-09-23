शाहरुख़ और रानी मुखर्जी को मिला पहला National Film Award, ‘कटहल’ बनी सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फिल्म, यहां देखें पूरी सूची

71st National Film Awards 2025: आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया गया. रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को आखिरकार आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में अपने-अपने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए. रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म ‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे’ के लिए यह सर्वोच्च सम्मान मिला, जबकि शाहरुख खान को दशकों बाद अपनी फिल्म ‘जवान’ के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और विक्रांत मैसी को विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित ’12th FAIL’ में उनके अद्भुत काम के लिए सम्मानित किया गया.

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (मुख्य भूमिका) श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली रानी मुखर्जी, चौड़े किनारों वाली एक आकर्षक भूरे रंग की साड़ी पहनकर मंच पर आईं. मंच पर आने से पहले, अभिनेत्री ने सम्मान स्वरूप मंच को छुआ और बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार प्राप्त किया.

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने 2023 में रिलीज़ होने वाली अपनी फिल्म ‘जवान’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में देश का सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है. शाहरुख खान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में भाग लिया, जो उनके शानदार करियर का एक ऐतिहासिक क्षण था. जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, दर्शकों ने किंग खान को उनकी इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देने के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाईं. जवान में उनके अभिनय को दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा.

71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार के विजेताओं की सूची

71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा 1 अगस्त को की गई, जिसमें विभिन्न भाषाओं, शैलियों और शिल्पों में सिनेमा की विविधता को दर्शाया गया. विधु विनोद चोपड़ा की “12th Fail” को सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म का पुरस्कार मिला, जबकि लीक से हटकर कॉमेडी “कटहल – अ जैकफ्रूट मिस्ट्री” को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फ़िल्म चुना गया. शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12th Fail) ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया, जबकि रानी मुखर्जी को “मिसेज़ चटर्जी वर्सेस नॉर्वे” में उनके दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला.

