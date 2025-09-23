2025 की सिर्फ 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, कम बजट में कमा लिए करोड़ों – अब Netflix पर कर रहीं राज!
2025 की सिर्फ 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, कम बजट में कमा लिए करोड़ों – अब Netflix पर कर रहीं राज!

Ott Release This Week : 2025 की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली 3 फिल्में – छावा, सैयारा और महावतार नरसिम्हा ने कम बजट में जबरदस्त कमाई की और अब Netflix पर लोगों का दिल जीत रही हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 23, 2025 5:56:52 PM IST

2025 की सिर्फ 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, कम बजट में कमा लिए करोड़ों – अब Netflix पर कर रहीं राज!

Most Profitable Films Of 2025 : साल 2025 में जहां कई बड़ी-बजट फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म किया, वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी थीं जिन्होंने कम बजट में जबरदस्त कमाई कर सबको चौंका दिया. खास बात ये है कि ये फिल्में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी धूम मचा रही हैं- खासकर नेटफ्लिक्स पर. तो अगर आप भी सोच रहे हैं क्या देखें इस वीकेंड, तो पेश हैं 2025 की 3 सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्में, जिन्हें देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए!

छावा  

बजट: ₹130 करोड़
कमाई: ₹808.7 करोड़ (वर्ल्डवाइड)
ओटीटी: Netflix

विक्की कौशल स्टारर ‘छावा’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि मराठा इतिहास का गौरवशाली चित्रण है. संभाजी महाराज की जिंदगी पर बेस्ड इस फिल्म ने न सिर्फ दिल जीते, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी तगड़ी कमाई की. फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस – दोनों से शानदार रिव्यू मिले. लक्ष्मण उटेकर के निर्देशन और विक्की की दमदार एक्टिंग ने इसे साल की सबसे बड़ी हिट बना दिया.

अब जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, तो इतिहास और एक्शन पसंद करने वालों के लिए ये एक परफेक्ट वीकेंड वॉच है.

 सैयारा  

बजट: ₹50 करोड़
कमाई: ₹575.8 करोड़ (वर्ल्डवाइड)
ओटीटी: Netflix

मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म ‘सैयारा’ एक इमोशनल रोलर कोस्टर है. कोरियन फिल्म A Moment to Remember पर बेस्ड ये फिल्म यशराज बैनर तले बनी और लोगों के दिलों को छू गई.

डेब्यू कर रहे अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को खूब सराहा गया. सस्ती लागत में बनी इस फिल्म ने जबरदस्त प्रॉफिट कमाया और 2025 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई. इसका साउंडट्रैक और कहानी दोनों ही नेटफ्लिक्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं.

 महावतार नरसिम्हा  

बजट: ₹40 करोड़
कमाई: ₹326.1 करोड़ (अब तक)
ओटीटी: Netflix (अब ट्रेंडिंग)

अगर आपको पौराणिक कथाएं और एनिमेशन पसंद हैं, तो ‘महावतार नरसिम्हा’ आपके लिए परफेक्ट है. भगवान विष्णु के दस अवतारों में से एक- नरसिम्हा पर बेस्ड ये फिल्म विजुअल और कहानी दोनों के मामले में शानदार है.

कम बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक ₹300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और नेटफ्लिक्स पर आते ही टॉप ट्रेंड में शामिल हो चुकी है. बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

साल 2025 की इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि अच्छा कंटेंट ही असली स्टार होता है. कम बजट में बनी ये फिल्में न केवल ब्लॉकबस्टर बनीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी खास जगह बना गईं. तो अगर आप भी सोच रहे हैं क्या देखना है इस वीकेंड, तो Netflix पर इन फिल्मों को जरूर देखें.

