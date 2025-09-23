बोल्डनेस से सुर्खियों में आई गंदी बात एक्ट्रेस Anveshi Jain अब ED के निशाने पर! सट्टेबाजी केस में आ गया नाम
Who is Anveshi Jain : ‘गंदी बात’ फेम अन्वेषी जैन का नाम 1xBet सट्टेबाजी केस में सामने आया, ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया. केस में कई बॉलीवुड सितारे और क्रिकेटर पहले ही जांच के घेरे में हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 23, 2025 4:33:23 PM IST

Who is Anveshi Jain : वेब सीरीज ‘गंदी बात’ (Gandi Baat) से फेमस हुईं एक्ट्रेस अन्वेषी जैन एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह काफी सीरियस है. अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है. अन्वेषी अब जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं, जहां उनसे इस मामले में सवाल-जवाब किए जा रहे हैं.

ये केस कुख्यात ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ा है, जो भारत में गैरकानूनी तरीके से संचालित किया जा रहा था. साल 2023 में IT मंत्रालय ने 1xBet समेत 170 से ज्यादा सट्टेबाजी ऐप्स पर बैन लगाया था. इन ऐप्स पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और निवेशकों से ठगी के गंभीर आरोप लगे हैं. ईडी अब इन ऐप्स से जुड़े पैसों के लेन-देन और प्रमोशन के नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश में है. इसी कड़ी में मनोरंजन और क्रिकेट जगत से जुड़े कई नामों को नोटिस भेजे गए हैं.

कई बड़े नाम भी आ चुके हैं जांच के घेरे में

इस हाई-प्रोफाइल केस में अन्वेषी से पहले भी कई चर्चित चेहरों से ईडी पूछताछ कर चुकी है. हाल ही में सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और सांसद मिमी चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इसके अलावा क्रिकेट जगत के कई दिग्गज जैसे युवराज सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन और रॉबिन उथप्पा का नाम भी इस जांच में सामने आया है. माना जा रहा है कि इन हस्तियों ने इन अवैध ऐप्स का प्रमोशन किया था या इनसे जुड़ी कंपनियों के इवेंट्स में हिस्सा लिया था.

Who is Anveshi Jain : कौन हैं अन्वेषी जैन?

अन्वेषी जैन पेशे से एक्ट्रेस, सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं.  वो मध्य प्रदेश के एक जैन परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग और फिर एमबीए की पढ़ाई की, लेकिन बाद में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा।.

उनकी पहचान 2019 में एकता कपूर की बोल्ड वेब सीरीज ‘गंदी बात’ से बनी. इसके बाद उन्होंने ‘हू इज योर डैडी’, ‘बॉस’, ‘गुडिया की शादी’ और साउथ फिल्मों में भी एक्टिंग किया.

