JNU Election 2025: जेएनयू में बजा छात्र संघ चुनाव का बिगुल, दो चरणों में होगी वोटिंग; जानें कब आएंगे नतीजे?

JNU Election 2025 Date: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव 2025 की औपचारिक घोषणा कर दी गई है. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 4 नवंबर को होगा और परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है. चुनाव समिति ने स्पष्ट किया है कि प्रचार के लिए केवल हाथ से बने पोस्टर और फोटोकॉपी सामग्री ही इस्तेमाल की जा सकेगी. किसी भी प्रकार की डिजिटल या मुद्रित प्रचार सामग्री प्रतिबंधित रहेगी.

25 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

नामांकन प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू होगी. उम्मीदवार उसी दिन दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक नामांकन पत्र प्राप्त कर सकेंगे. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर, सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक है. वैध नामांकनों की सूची 28 अक्टूबर को सुबह 10:00 बजे जारी की जाएगी.

उसी दिन दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची शाम 7:00 बजे तक जारी की जाएगी. इसके बाद प्रचार स्थलों का आवंटन होगा और रात 8 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी.

दो चरणों में होंगे मतदान

मतदान प्रक्रिया दो चरणों में होगी—पहला सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा. मतगणना 5 नवंबर को रात 9 बजे शुरू होगी और अंतिम परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

JNU में आचार संहिता लागू

आचार संहिता के तहत, चुनाव आयोग की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के पोस्टर या पर्चे नहीं लगाए जाएंगे. विश्वविद्यालय की संपत्ति, जैसे भवन, पेड़, बस स्टॉप, खंभे आदि पर प्रचार सामग्री चिपकाना सख्त वर्जित है. संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, किसी भी सार्वजनिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम की सूचना 24 घंटे पहले चुनाव आयोग को देना अनिवार्य होगा. ऐसे आयोजनों में लाउडस्पीकर, वाहन या जानवरों का इस्तेमाल सख्त वर्जित होगा.

