मास कम्युनिकेशन में PG Diploma और अन्य कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें आवेदन

Admission Alert 2025: जादवपुर विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन में पीजीडी और आईसीएआर- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में शिक्षण प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित है. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान फिल्म निर्माण में एक आधारभूत फाउंडेशन कोर्स करने अवसर प्रदान करती है.

मास कम्युनिकेशन में कैसे ले प्रवेश?

संस्थान : फैकल्टी ऑफ इंटरडिसीप्लीनरी स्टडीज लॉ एंड मैनेजमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी.

कोर्स : मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (2025-26).

योग्यता : मान्यताप्राप्त युनिर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना आवश्यक है. ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं.

प्रवेश : प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषयों और संचार, विज्ञापन, जनसंपर्क आदि के मूलभूत ज्ञान पर केंद्रित बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे.

आवेदन कैसे करें : आप संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

अंतिम तिथि : 1 दिसंबर 2025.

शिक्षण प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम करें

संस्थान : आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी.

पाठ्यक्रम : शिक्षण प्रबंधन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सीसीटीएम-2025)। पाठ्यक्रम की अवधि दो महीने (1 नवंबर से 31 दिसंबर, 2025) है.

पात्रता : किसी भी विषय में स्नातक पात्र है.

आवेदन कैसे करे : अधिसूचना में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करे.

अंतिम तिथि: 26 अक्टूबर 2025.

कैसे करें फाउंडेशन कोर्स

फिल्म निर्माण में आधारभूत पाठ्यक्रम. यह अल्पकालिक पाठ्यक्रम एफटीआईआई के मुक्त शिक्षण केंद्र पहल के तहत आर्टहाउस फिल्म अकादमी, गोवा के सहयोग से 10 से 23 दिसंबर 2025 के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा. इसमें कुल 18 सीट है और शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी है.

पात्रता : प्रवेश के लिए उम्मीदवार का 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

प्रवेश : प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा.

आवेदन कैसे करे : अधिसूचना में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें.

अंतिम तिथि : 20 नवंबर 2025.

जैव रसायन विज्ञान में पीएचडी के लिए आवेदन करें