ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जल्द जारी, देखें कहां और कैसे करें डाउनलोड

CISCE जल्द ही cisce.org पर 2026 के लिए ICSE और ISC कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी करेगा. पिछले साल के आधार पर नवंबर 2025 की शुरुआत तक इसके जारी होने की उम्मीद है. इस शेड्यूल में विषय परीक्षा तिथियां, समय और प्रैक्टिकल शेड्यूल जानें पूरी जानकारी.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 23, 2025 5:40:14 PM IST

CISCE Exam 2026
CISCE Exam 2026

CISCE Exam 2026: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जमिनेशन (CISCE) जल्द ही ICSE, ISC कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट 2026 जारी करेगा. उम्मीदवार को डेटशीट जारी होने की जानकारी के लिए आधिकारा वेबसाइट cisce.org पर लगातार नजर रखनी होगी. पिछले साल के अनुसार डेटशीट अगले 2 हफ्ते में नवंबर 2025 की शुरुआत तक जारी होने की उम्मीद है. इस शेड्यूल में विषय परीक्षा तिथियां, समय और प्रैक्टिकल शेड्यूल दिया जायेंगा. 

बोर्ड द्वारा डेटशीट जारी होने पर उम्मीदवार को आधिकारिक ICSE शेड्यूल ऑनलाइन देखने के लिए इन चरणों का पालन करना होगा.

  • आधिकारिक वेबसाइट cisceboard.org पर जाए.
  • होमपेज पर नोटिस बोर्ड टैब में ‘ICSE डेटशीट 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
  • संबंधित कक्षा के लिए PDF देखें.
  • भविष्य के लिए डाउनलोड करें
  • ISC डेटशीट 2026 कैसे देखें?
बोर्ड द्वारा डेटशीट जारी होने पर उम्मीदवार को आधिकारिक आईसीएसई शेड्यूल ऑनलाइन देखने के लिए निम्नलिखित चरण का पालन करना होगा.

  • आधिकारिता वेबसाइट cisceboard.org पर जाएं.
  • होमपेज पर नोटिस बोर्ड टैब में ISC डेटशीट 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • संबंधित कक्षा के लिए पीडीएफ देखें.
  • भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें.
  • सीआईएससीई डेट शीट 2026 पिछले सालों के रुझान

पिछले वर्षों के रुझानों के अनुसार सीआईएससीई ने निम्नलिखित तिथियों पर अपनी परीक्षा समय सारिणी जारी की है.

शैक्षणिक सत्र

सीआईएससीई डेट शीट जारी करने की तिथि

  • 2022  : 1 मार्च  2021
  • 2023   :   3 मार्च  2022
  • 2024    :  1 दिसंबर 2023
  • 2025 :   25 नवंबर 2024

इसी पैटर्न के अनुसारआईसीएसई और आईएससी 2026 डेट शीट जारी होने की उम्मीद है शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में आईसीएसई कक्षा 10 परीक्षा 2025 18 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी. जबकि आईएससी कक्षा 12 परीक्षा 2025 13 फरवरी से 5 अप्रैल 2025 तक आयोजित की गई थी.

