IGNOU Admission 2025: नौकरी के साथ डिग्री भी करनी है पूरी, तो IGNOU में ले एडमिशन

IGNOU (Indira Gandhi National Open University) में एडमिशन लेना आसान है. ऑनलाइन और ODL दोनों मोड में कोर्स उपलब्ध हैं। सबसे पहले यह जान लें कि नए अध्याय (session) की भर्ती आधिकारिक admission पोर्टल पर खुलती है; ODL/ODL-प्रवेश के लिए मुख्य पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in और ऑनलाइन (IOP) कोर्स के लिए ignouiop.samarth.edu.in है।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

कोर्स चुनें:

IGNOU की वेबसाइट या admission पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स लिस्ट देखें (UG, PG, Diploma, Certificate)। अपने योग्यतानुसार (शैक्षिक योग्यता) कोर्स चुनें।

रजिस्ट्रेशन/नया अकाउंट बनाना:

चयनित पोर्टल पर “New Registration” या “Register Online” पर क्लिक करें। अपना नाम, सक्रिय ईमेल और मोबाइल नंबर भरें और पासवर्ड सेट करें।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पूरा करें:

व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, पते और कार्यक्रम संबंधित प्रश्न भरें। ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही और स्पष्ट हो।

दस्तावेज़ अपलोड करें (Upload the documents):

सामान्यतः आवश्यक दस्तावेज़: पहचान पत्र (Aadhaar/PAN/Passport), शैक्षिक प्रमाण पत्र (10th/12th/पूर्व डिग्री), पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। जरूरत के अनुसार निवास/अन्य प्रमाण भी मांगे जा सकते हैं। इन फाइलों का साइज़ और फॉर्मेट पोर्टल निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

फीस का भुगतान (Pay the fees):

आवेदन शुल्क और कोर्स-फीस ऑनलाइन (Netbanking/UPI/Debit-Credit कार्ड) से भुगतान करें। सामान्य आवेदन शुल्क और कुछ कोर्सों के लिए अलग फीस होती है; सामान्य आवेदन शुल्क लगभग ₹300 (नेशनल नोटिस/सत्र के हिसाब से बदल सकता है)।

सबमिट और प्रिंटआउट:

फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन की रसीद/प्रवेश संख्या डाउनलोड या प्रिंट कर लें; यह भविष्य के लिए आवश्यक होती है।

ऑफलाइन वेरिफिकेशन (यदि मांगा जाए):

कुछ केसों में रिजनल सेंटर पर असली दस्तावेज़ दिखाकर वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है।

महत्वपूर्ण तारीखें और टिप्स

IGNOU अक्सर admission की अंतिम तिथियां बढ़ाता है: जुलाई 2025 सत्र के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गयी है (कुछ कोर्सों पर अलग नियम हो सकते हैं)। इसलिए आधिकारिक पोर्टल पर नियमित चेक करते रहें।