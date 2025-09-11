Home > शिक्षा > Teachers Bharti 2025: शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! प्राइमरी स्कूलों में 1180 पदों पर निकली टीचर की भर्ती

Teacher Recruitment 2025:दिल्ली में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक (PRT) के पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1180 रिक्तियां भरी जाएंगी।

Published By: Shivi Bajpai
Published: September 11, 2025 16:33:00 IST

दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक (PRT) के पदों पर बड़ी भर्ती शुरू हुई है। यदि आप दिल्ली में अध्यापन कार्य करना चाहते हैं, तो यह अवसर आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने इन पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1180 रिक्तियां भरी जाएंगी। इनमें से 502 पद सामान्य वर्ग, 306 ओबीसी, 137 ईडब्ल्यूएस, 166 एससी और 69 एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर 2025 से शुरू होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन केवल DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.gov.in पर करना होगा।

आवेदन करने के स्टेप्स

सबसे पहले DSSSB की वेबसाइट पर जाएं।

“Apply Online” पर क्लिक करें।

नए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करें, पुराने उम्मीदवार सीधे लॉगिन कर सकते हैं।

मांगी गई जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें।

आवेदन शुल्क जमा करें और सबमिट करें।

आवेदन की कॉपी डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

वेतनमान और चयन प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-6 के अंतर्गत ₹35,400 से ₹1,12,400 प्रति माह तक का वेतन मिलेगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हो सकता है।

योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक।

CTET (Central Teacher Eligibility Test) पास होना जरूरी।

2 वर्षीय DElEd, JBT, ETE, DIET या BElEd में से किसी भी डिप्लोमा/डिग्री का होना जरूरी है।

