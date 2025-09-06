Internship Search: ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं इंटरनशिप की तलाश, तो इस पोर्टल पर करें आवेदन

Internship: पढ़ाई पूरी होने के बाद अक्सर छात्र-छात्राएं पहली नौकरी की तलाश में परेशान रहते हैं. भले ही आपने किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई पूरी की हो पर जब आप नौकरी के लिए किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको फ्रेशर समझा जाता है जिसके कारण कई बार आपको कोई जॉब भी नहीं मिलती है. पहली नौकरी ही क्या कई स्टूडेंट्स के लिए इंटरनशिप मिलना भी मुश्किल हो जाता है. अब आपका सवाल होगा कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए. तो आइए जानते हैं कि कैसे एक क्लिक पर किसी भी छात्र को इंटर्नशिप के भरपूर मौके मिल सकते हैं.

इंटर्नशिप के लिए इस पोर्टल पर करें आवेदन

ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने के बाद अगर आप भी इंटरनशिप की तलाश कर रहे हैं तो आप AICTE (All India Council For Technical Education) के इंटरनशिप पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, ये एक नेशनल इंटरनशिप पोर्टल है, जिसमें अलग-अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से इंटर्नशिप की जानकारी मिलती है और समय-समय पर ये अपडेट होती रहती है. इससे आप घर बैठे किसी भी शहर या राज्य से अप्लाई कर सकते हैं.

इस पोर्टल पर करें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई

अगर आप भी AICTE (All India Council For Technical Education) की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनके आधिकारिक पोर्टल https://www.aicte.gov.in/ पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. यहां पर आपको अपने राज्य और शहर के हिसाब से कई तरह के इंटर्नशिप के मौके मिल सकते हैं.

आवेदन से पहले कुछ बातों का रखें विशेष ध्यान

अगर आप AICTE के पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह का भुगतान न करें. AICTE ने ये बात स्पष्ट की है कि ये इंटर्नशिप ऑफर सभी के लिए फ्री है. इसलिए किसी भी संगठन, ट्रेनिंग या कौशल विकास वाले आपसे इस इंटर्नशिप के लिए पैसे मांगते हैं तो आपको तुरंत इसकी शिकायत internship@aicte-india.org पर करनी चाहिए.