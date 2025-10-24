Home > शिक्षा > CTET 2026 Notification Out: अब ऑनलाइन आवेदन के लिए रहें तैयार, हर जानकारी यहां देखें

CTET 2026 Notification Out: अब ऑनलाइन आवेदन के लिए रहें तैयार, हर जानकारी यहां देखें

CTET 2026 परीक्षा 8 फरवरी, 2026 को होने जा रही है. जानिए आवेदन प्रक्रिया, पेपर और परीक्षा केंद्रों की अहम जानकारी, ताकि आप समय रहते तैयारी शुरू कर सकें.

CTET 2026
CTET 2026

CTET 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बहुप्रतीक्षित सीटीईटी परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. सूचना के अनुसार, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) का 21वां संस्करण 8 फरवरी, 2026 (रविवार) को आयोजित किया जाएगा. यह परीक्षा देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों शामिल होंगे.

सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा के लिए एक अधिसूचना या विस्तृत सूचना बुलेटिन जल्द ही उपलब्ध होगा, जिसमें पाठ्यक्रम, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा केंद्र और महत्वपूर्ण तिथियां शामिल होंगी. उम्मीदवार ctet.nic.in पर जाकर अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं. अधिसूचना के साथ आवेदन पत्र भी जारी किया जाएगा.

सीबीएसई आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर पंजीकरण लिंक सक्रिय कर देगा. उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले सीटीईटी के लिए पंजीकरण करना होगा. आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क और दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे.

परीक्षा से संबंधित मुख्य जानकारी

  1. CTET 2026 परीक्षा 8 फरवरी, 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी
  2. परीक्षा दो पेपरों में आयोजित की जाएगी: पेपर-1 और पेपर-2
  3. परीक्षा 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी
  4. परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषाएँ, पात्रता मानदंड, शुल्क, परीक्षा केंद्र और परीक्षा तिथियों का विवरण देने वाला एक विस्तृत सूचना बुलेटिन जल्द ही आधिकारिक 
  5. वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध होगा

