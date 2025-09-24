CBSE Exams: CBSE ने किया 10वीं और 12वीं के एग्जाम डेट्स का एलान
CBSE Exams: CBSE ने किया 10वीं और 12वीं के एग्जाम डेट्स का एलान

CBSE Exams: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की और से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं के डेट्स का एलान हो गया है.

By: Swarnim Suprakash | Published: September 24, 2025 10:06:52 PM IST

CBSE ने जारी किया 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षाओं का डेटशीट
CBSE ने जारी किया 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षाओं का डेटशीट

CBSE Exams: CBSE ने 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी. इन बोर्ड परीक्षाओं में इस बार CBSE ने बहुत बड़ा बदलाव किया है. 

परीक्षाओं की तिथियां 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 2026 के लिए  10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के डेट्स घोषित कर दिया है. CBSE की आधिकारिक नोटिस के अनुसार, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से शुरू होकर और 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इस दौरान मुख्य परीक्षाओं के साथ-साथ खेल में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. CBSE  की और से कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा और कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी.

 45 लाख छात्र-छात्राएं इन परीक्षाओं में होंगे शामिल 

बोर्ड के मुताबिक, देश के लगभग 45 लाख छात्र-छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल होंगे. देश के साथ-साथ विदेशों के 26 देशों में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. आपको बता दें कि ये तिथि-पत्र अभी अस्थायी हैं और सीबीएसई स्कूलों द्वारा छात्रों की अंतिम सूची प्रस्तुत करने के बाद अंतिम संस्करण जारी किया जाएगा.

CBSE की मूल्यांकन प्रक्रिया

बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया समय पर शुरू कर दी जाएगी. प्रत्येक विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा. मूल्यांकन प्रक्रिया को 12 दिनों के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि कक्षा 10वीं की गणित की परीक्षा 18 फरवरी को आयोजित होती है, तो मूल्यांकन 1 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा. 

परीक्षा शेड्यूल और परिणाम की समयबद्धता के लिए बोर्ड का अहम् कदम 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह फैसला छात्रों के लिए परीक्षा शेड्यूल और परिणाम की समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास और अहम् कदम दिख रहा है. बोर्ड की और से सभी छात्रों को परीक्षाओं के लिए समय पर तैयारी करने और प्रैक्टिकल सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है.

CBSE Exams: CBSE ने किया 10वीं और 12वीं के एग्जाम डेट्स का एलान

