Bihar Police SI Jobs: बिहार में सब इंस्पेक्टर बनने का है सपना! कैसे होगा सेलेक्‍शन, इतना मिलेगा वेतन
Bihar Police SI New Notification 2025: बिहार पुलिस में दरोगा की बंपर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है. सब इंस्पेक्टर के नए 1700 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 24, 2025 2:20:33 PM IST

Bihar Police SI Recruitment 2025: बिहार में सब इंस्पेक्टर (SI) बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने कुल 1799 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इनमें से 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

पात्रता मानदंड

उम्मीदवार भारतीय नागरिक होने चाहिए और उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए. ये योग्यता 1 अगस्त 2025 तक पूरी होनी चाहिए. उम्र सीमा अनारक्षित श्रेणियों के लिए सामान्यतः 20 से 37 वर्ष के बीच है. हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आयु में छूट दी जाती है. जो उम्मीदवार इन मानदंडों को पूरा करते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

 कैसे होगा सिलेक्शन 

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले एक प्रीलिम्स परीक्षा होगी. जो  ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और इसमें जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, गणित और रीजनिंग जैसे विषयों पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे. प्रीलिम्स परीक्षा 200 अंकों की होगी. जिसमें 100 प्रश्न होंगे और ये 2 घंटे की समय होगी. इसके बाद मेंस परीक्षा होगी. जिसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के पेपर होंगे. अंतिम चरण में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) लिया जाएगा.

सब इंस्पेक्टर बनने पर कितनी मिलेगी सैलरी?

BPSSC लेवल 6 वेतन मैट्रिक्स के अनुसार एक सब इंस्पेक्टर का मूल वेतन ₹35,400 से शुरू होता है, जो 5 साल बाद ₹41,000-43,000 तक बढ़ सकता है. इन-हैंड मिलेंगे वेतन लगभग ₹49,000-54,000 प्रति माह होता है, जिसमें DA, HRA, TA, मेडिकल बेनिफिट्स, यूनिफॉर्म अलाउंस, राशन मनी और सिटी ट्रांसपोर्ट एड शामिल हैं. सालाना पैकेज ₹4.25 लाख से ₹13.5 लाख तक हो सकता है.

