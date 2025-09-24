Anshika Verma कौन हैं? जिन्होंने सेल्फ स्टडी के दम पर पास की भारत की सबसे कठिन परीक्षा

IPSAnshika Verma Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के बारे में सुनकर सबसे पहले आपके मन में क्या सवाल आता है? सबसे पहले यही मन में आता है कि ये परीक्षा बहुत कठिन है, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है. 18-18 घंटे की पढ़ाई भी कम पड़ जाती है. कोचिंग सेंटर में लाखों खर्च हो जाते हैं. आपने आजतक जब भी सुना होगा तो यही सुना होगा कि 4-5 साल की कड़ी मेहनत के बाद ही यूपीएससी की परीक्षा में सफलता मिलती है. शायद ही कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑडिनरी छात्र होते हैं जो पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक कर देते हैं. आज हम आपको जिसकी सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं, उसने सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर भारत की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया है.

कौन हैं अंशिका वर्मा? (Who is Anshika Verma?)

जब भी यूपीएससी (UPSC) की तैयारी की बात आती है तो ज़्यादातर उम्मीदवारों का पहला सवाल होता है कि कोचिंग कहां से करें. वे जानना चाहते हैं कि उन्हें परीक्षा में अच्छा रैंक पाने के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन कहां से मिलेगा. लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को सिर्फ सेल्फ-स्टडी से पास कर लेते हैं. दरअसल, आज हम जिसकी कहानी बताने जा रहे हैं उन्होंने सेल्फ स्टडी के दम पर यूपीएससी की परीक्षा पास की. जी हां वो कोई और नहीं बल्कि अंशिका वर्मा हैं.

अंशिका ने सेल्फ स्टडी से पास की यूपीएससी की परीक्षा (Anshika passed the UPSC exam through self-study)

अंशिका वर्मा (Anshika Verma) ने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा पास की. अंशिका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं. उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि उनकी मां गृहणी हैं. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नोएडा से की है. बाद में उन्होंने नोएडा के एक कॉलेज से बी.टेक की डिग्री ली. अंशिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की.

बैचलर डिग्री के बाद शुरू कर दी यूपीएससी की तैयारी (started preparing for the UPSC exam after completing bachelor’s degree)

बैचलर डिग्री पूरी करने के बाद अंशिका वर्मा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, उन्होंने पूरी तरह से खुद पढ़ाई की. उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने लगातार पढ़ाई जारी रखी और उन्होंने लगातार अपनी कमियों पर काम किया. कड़ी मेहनत के कारण उन्होंने दूसरी कोशिश में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) पास कर ली. अंशिका ने 136वां रैंक हासिल किया और एक आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) बन गईं. अंशिका वर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.

