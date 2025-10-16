Home > दिल्ली > Delhi में बन रहा 3 KM लंबा फ्लाईओवर! ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगी राहत

Delhi में बन रहा 3 KM लंबा फ्लाईओवर! ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगी राहत

New Delhi: कश्मीरी गेट बस अड्डे पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए अब ढाई से तीन किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर की योजना बनाई जा रही है. यह फ्लाईओवर रिंग रोड और बाईपास जंक्शन से शुरू होकर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास से गुज़रेगा और मेटकाफ हाउस पर प्रस्तावित फ्लाईओवर से जुड़ जाएगा.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: October 16, 2025 9:56:57 PM IST

Kashmere Gate Flyover Plan
Kashmere Gate Flyover Plan

New Delhi: मेटकाफ हाउस टी-जंक्शन पर 680 मीटर लंबे फ्लाईओवर की घोषणा की गई है और कश्मीरी गेट बस अड्डे को भी इस योजना में शामिल किया गया है. अब योजना आईटीओ पुरानी दिल्ली या यमुना नदी के उस पार से आने वाले यातायात के लिए एक फ्लाईओवर बनाने की है. ताकि कश्मीरी गेट बस अड्डे पर लगने वाले जाम से बचा जा सके.

इस अड्डे पर जाम से राहत

कश्मीरी गेट बस अड्डे पर जाम की समस्या को कम करने के लिए अब ढाई से तीन किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर की योजना बनाई जा रही है. कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से होकर एक फ्लाईओवर बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा. लोक निर्माण विभाग के सूत्रों के अनुसार शुरुआत में घोषणा की गई थी कि मेटकाफ हाउस टी-जंक्शन पर एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा. जो सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर से डीआरडीओ कार्यालय तक फैला होगा. हालांकि इससे कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास लगातार लगने वाले जाम से राहत नहीं मिलेगी.

क्या है नई फ्लाईओवर की प्लान?

कश्मीरी गेट बस अड्डे पर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक फ्लाईओवर बनाने की योजना में बदलाव किया जा रहा है. इसके लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा. यह फ्लाईओवर रिंग रोड और रिंग रोड बाईपास के जंक्शन से शुरू होगा और कश्मीरी गेट बस अड्डे पर युधिष्ठिर फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरेगा. यह फ्लाईओवर मेटकाफ हाउस के पास प्रस्तावित फ्लाईओवर से जुड़ेगा.

