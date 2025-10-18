Home > दिल्ली > यात्रीगण ध्यान दें! दिवाली पर मेट्रो की नई टाइमिंग जारी, जानें किन रूट्स पर 6 बजे से शुरू होंगी सेवाएं

यात्रीगण ध्यान दें! दिवाली पर मेट्रो की नई टाइमिंग जारी, जानें किन रूट्स पर 6 बजे से शुरू होंगी सेवाएं

DMRC: दिवाली 2025 के अवसर पर दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए अपने समय-सारिणी में संशोधन किया है. ये संशोधित समय-सारिणी विशेष रूप से पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर लागू होंगी. त्योहार के दिन जानें किन रूट्स पर 6 बजे से शुरू होंगी सेवाएं.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 18, 2025 9:40:18 PM IST

Delhi Metro Diwali 2025 Timings
Delhi Metro Diwali 2025 Timings

Delhi Metro Diwali 2025 Timings: दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी और इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए अपने समय में संशोधन किया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 19 और 20 अक्टूबर 2025 के लिए संशोधित मेट्रो समय की घोषणा की है. यह बदलाव विशेष रूप से पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर लागू होगा. त्योहार के दिन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी मेट्रो लाइन पर आखिरी ट्रेन रात 10:00 बजे टर्मिनल स्टेशन से रवाना होगी. इसका मतलब है कि दिवाली की रात मेट्रो सेवाएं सामान्य से थोड़ी पहले समाप्त हो जाएंगी. DMRC ने यात्रियों से किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले अपने रूट और समय की पुष्टि करने का आग्रह किया है.

जानें कितने बजे चलेंगी मेट्रो?

19 अक्टूबर को छोटी दिवाली के दिन पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर सुबह की मेट्रो सेवाएं सामान्य सुबह 7:00 बजे के बजाय एक घंटा पहले सुबह 6:00 बजे शुरू होंगी. इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को त्योहार की तैयारी खरीदारी और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय देना है. इससे लोग सुबह-सुबह मेट्रो में सवार होकर अपने काम और खरीदारी की योजनाएं आसानी से पूरी कर सकेंगे.

आखिरी मेट्रो कितने बजे?

दिवाली पर सभी मेट्रो लाइन अपने नियमित समय पर चलेंगी. लेकिन आखिरी ट्रेन सभी टर्मिनल स्टेशन से रात 10 बजे रवाना होगी. यह बदलाव उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो त्योहारों की खरीदारी और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए मेट्रो का उपयोग करते है. डीएमआरसी ने यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने रूट, स्टॉप और समय की पहले से जांच करने की सलाह दी है. इस प्रकार दिल्ली मेट्रो सेवा दिवाली के दौरान यात्रियों को समय पर और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने का प्रयास करेगी.

Tags: Delhi MetroDelhi Metro Newsdiwalidmrc
