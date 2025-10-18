Home > उत्तर प्रदेश > उत्तर प्रदेश में अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम? क्या सुबह-शाम बढ़ सकती है हल्की ठंड?

उत्तर प्रदेश में अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम? क्या सुबह-शाम बढ़ सकती है हल्की ठंड?

उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम में भारी बदलाव (Drastic changes in weather) देखने को मिल सकते हैं. 21 अक्टूबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ (Weak Western Disturbance) हिमालयी क्षेत्र (Himalayan Region) को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर राज्य के कुछ शहरों में भी देखने को मिलेगा.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 18, 2025 7:00:49 PM IST

UP weather update for the next five days
UP weather update for the next five days

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम में तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रहा है. फिर चाहे राजधानी लखनऊ, नोएडा, आगरा, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर समेत सभी 75 जिलों में मौसम ग्रीन जोन में बने रहने की आशंका जताई जा रही है. जहां, दिन के समय में लोगों को धूप लग रही है, तो वहीं, दूसरी तरफ सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस की जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक मौसम में फिलहाल, किसी प्रकार का कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले  21 अक्टूबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसका थोड़ा असर उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में देखने को मिलेगा. 

क्या है प्रमुख मौसम का अपडेट?:

कैसे रहेगी मौसम की स्थिति: 

आज, यानी 18 अक्टूबर को, प्रदेश के सभी जिलों में आसमान साफ रहा है और चारों तरफ खिली धूप देखने को मिली. तो वहीं, दूसरी तरफ शाम को ठंडी हवाओं की वजह से लोगों ने हल्की सर्दी को महसूस किया. 

कैसा रहेगा अन्य शहरों का तापमान: 

पिछले 24 घंटों में कानपुर, इटावा, बाराबंकी, अयोध्या और हरदोई प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे, जहां न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा. तो वहीं, राजधानी लखनऊ में हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. लेकिन जल्द ही आसमान साफ होने की भी संभावा जताई जा रही है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है.

तो वहीं, दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है. 20 अक्टूबर को भी मौसम शुष्क यानी (Dry) रहेगा और 21 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसका सीधी असर उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में भी देखने को मिलेगा.

